FA cerró campaña con señal de unidad y críticas a la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apelando a la emoción de su electorado, el Frente Amplio cerró ayer por la tarde en Las Piedras su campaña electoral rumbo a las internas en un acto conjunto entre los cuatro precandidatos, donde se resaltó la unidad interna y se le enrostró a la oposición que no puede hacer lo mismo.

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda y cada uno de los precandidatos resaltaron la “fraternidad” de una campaña que se hizo de “guante blanco” y sin mayores complicaciones entre Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara. “Estamos orgullosos y hemos dado pruebas cabales, no forzadas de la unidad”, sostuvo.



El resultado fue la foto conjunta de los cuatro candidatos, como ya había sucedido en actos anteriores. Ayer, no dejaron pasar la oportunidad para demostrar que en otras colectividades no pasó lo mismo. “Hay partidos que cuando se juntan los precandidatos andan a los codazos. ¡A los codazos!”, aseguró Martínez. Pero no fue el único, Cosse fue la última en hablar, pero no por eso pasó por alto el tema: “Hemos sido un muro de unidad” indicó en referencia a los cuatro precandidatos del FA.

Internas Oficialmente ayer se cerró la campaña para el FA. La Lista 711 fue de las agrupaciones que más banderas llevó. En la transmisión oficial del Frente Amplio a través de las redes se leía con facilidad el nombre de Raúl Sendic. El precandidato Mario Bergara, a la hora de recordar al fallecido Jorge Brovetto, dijo que fue la figura que marcó las “señales éticas” en alusión a la resolución del caso Sendic.

Andrade fue el más ovacionado. “Olé, olé, olé, Óscar, Óscar”, cantaban militantes con la bandera de Otorgués en sus manos. Su discurso apeló a lo más emocional y fue el que más fustigó a la oposición. Tomando una declaración que había hecho en la semana el precandidato Luis Lacalle Pou sobre los inundados, en Durazno, cuando señaló en radio Yi: “Yo me pregunto, y no se le encuentra la vuelta, que hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se va a inundar. Y una y otra vez vuelve a esos lugares”.



“Hay sectores que han tenido una mirada frívola de la inclusión social y la última semana fue un ejemplo de esto”, señaló Andrade en referencia a Lacalle Pou. Comparó al nacionalista con la reina María Antonieta de Austria que según Andrade preguntó en el medio de la Revolución Francesa: “‘¿Y por qué están tan molestos?’ Y le dijeron ‘señora pasa que no tienen pan’ y la reina respondió: ‘¿Y por qué no comen pastel?’”. “La semana pasada nos decía Lacalle Pou por qué viven en zonas inundables. No puedo creer. ¿Por qué no viven en La Tahona?”, preguntó con ironía.



No fue el único comentario de Andrade dirigido a la oposición: “Preguntale por los sindicatos a la derecha y se brotan”. En otro tramo de su discurso, señaló que “hay críticas de panza llena” y no incluyó en las mismas el mayor presupuesto para el cumplimiento de la ley contra la violencia de género.

Bergara, le habló a los frenteamplistas desencantados, pero también polemizó con la oposición. “Tenemos que defender más la democracia. Tenemos a un (Guido) Manini Ríos que la amenaza. Un (Juan) Sartori que quiere ahorrarse el Poder Legislativo. ¡Estamos todos locos! Cómo por una cuestión de plata vamos a erosionar la democracia”, resaltó.

Las preguntas.

No es común que los discursos políticos se hagan con preguntas, pero Martínez apeló a ellas para hacer una defensa cerrada de los gobiernos del oficialismo. Dijo que el Frente siempre pone “la ética y el pueblo” primero y cuestionó a los líderes de la oposición que “pintan otro país”. “¿Si no hubiera habido el gobierno del Frente, y el país fuera el desastre que algunos dicen, la pobreza y la indigencia hubieran bajado? ¿La mortalidad hubiera descendido a valores que son ejemplo en el mundo?”, preguntó y pidió a los presentes “recordarle” a la gente que tiene dudas.

“¿Hubiera habido Plan Ceibal? Estoy convencido que no”, insistió. Con este discurso, Martínez fue ayer el candidato que más defendió al gobierno, aunque reconoció que también hubo “errores”.

Andrade resaltó el programa único y el aumento de impuesto

Tabaré Vázquez lo bautizó la “Biblia”. En las primeras reuniones con sus ministros les ordenó cumplir a rajatabla con el programa de gobierno. El libro de propuestas es único para todos los precandidatos del Frente Amplio, y Óscar Andrade salió a recordárselo a sus compañeros y a la militancia. Es que en ese plan para ejecutar entre 2020-2025 en caso de triunfar, se establece la posibilidad de aumentar impuestos.



“Nuestro programa, que es de unidad, dice muy claro que hay que aumentar el Impuesto al Patrimonio”, dijo el dirigente comunista que fue el más ovacionado por el público. “Es un impuesto curioso, lo paga menos del 1% de los uruguayos. Pero la reacción parece que lo pagáramos todos. No sé si acá alguno lo paga, pero si hay alguno puede aportar a la campaña”, bromeó. “Para pagar el Impuesto al Patrimonio tendrían que sacar cuatro 5 de Oro seguidos, más o menos. Destacó que en el aumento de tributos el FA ya saldó la discusión de dónde conseguir recursos para financiar planes sociales necesarios.