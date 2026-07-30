Exministro de Boric: ley de competitividad “va a reducir costos de bienes importados para los uruguayos”

Nicolás Grau, exministro de Economía durante el gobierno en Chile de Gabriel Boric, compareció este jueves ante la comisión de Hacienda del Senado para referirse al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que remitió al Parlamento el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mediados de junio.

En rueda de prensa, el ingeniero comercial y economista, quien asesoró a la administración de Yamandú Orsi en la elaboración del proyecto, aseguró que la iniciativa “va a permitir acelerar la inversión y reducir los costos que pagan los uruguayos en distintos bienes, en particular en los importados”.

“Va a permitir que esto ocurra sin bajar el estándar regulatorio. La ley busca un equilibrio entre seguir protegiendo la salud de las personas y el medio ambiente, pero hacerlo de forma más ágil con un Estado más moderno”, defendió.

El chileno destacó que algunas fortalezas de Uruguay, como la solidez institucional y la confiabilidad, le permiten avanzar en la modificación de determinadas regulaciones específicas y que eso permite acceder a bienes a menor costo.

“Hay regulaciones en Uruguay que aumentan la probabilidad de que exista un solo importador para un bien en particular. Y cuando hay un importador hay menos competencia que se traduce en costos más altos para los que viven en Uruguay”, apuntó.

El especialista afirmó que “el Estado tiene un rol muy importante —en materia sanitaria, por ejemplo—, así como los permisos, pero debe existir un criterio de racionalidad y proporcionalidad”.

“Lo que se plantea no es una desregulación, sino regular mejor y de forma eficiente. Un país con cohesión social como Uruguay, que tiene cultura de diálogo, puede hacer mejor estas cosas que otros países. Tienen un buen punto de partida”, sostuvo.

Además de Grau, la comisión de Hacienda recibió a economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), entre otros.