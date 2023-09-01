Exdirector de Comunicación del Ministerio del Interior será asesor en el Banco Central
Trabajará para el vicepresidente del BCU, el nacionalista Washington Ribeiro. Había sido cesado a mediados de agosto por decisión del ministro Luis Alberto Heber.
Redacción El País
El exdirector de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior Juan Manuel Romero fue incorporado como asesor por parte del vicepresidente del Banco Central (BCU), el nacionalista Washington Ribeiro.
Romero fue contratado bajo el amparo de un decreto que habilita a los directores de los entes autónomos a incorporar personal de confianza a su servicio.
En este caso, será mediante la modalidad de “contrato de arrendamiento de servicios”, que finalizará una vez Ribeiro deje su cargo.
Romero fue cesado en Interior a mediados de agosto por decisión del ministro Luis Alberto Heber y fue sustituido por José Portillo.
Era el último jerarca de confianza que permanecía cumpliendo tareas de todos los que habían sido designados en marzo de 2020, al inicio de esta gestión, por Jorge Larrañaga.
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