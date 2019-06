Europeos evalúan otorgar respaldo a Uruguay tras inclusión en la lista negra de la OIT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, recibió en Ginebra el respaldo de la Unión General de Trabajadores (UGT) de España tras conocerse la decisión de la OIT de incluir a Uruguay en la “lista negra”, luego de que las cámaras empresariales presentaran un reclamo para que se revise la ley de negociación colectiva.

El sindicalista explicó a El País que representantes de una de las centrales sindicales españolas no solo comunicaron su apoyo al Pit-Cnt y al gobierno uruguayo, sino que varios países de Europa también podrían expresar su respaldo.



A Abdala le “llamó la atención” que “incluso a los gobiernos europeos les haya parecido un disparate” la definición del organismo internacional. Según contó el dirigente desde Ginebra, donde prepara su presentación para el viernes, “los españoles están viendo en la Unión Europea que muchos países probablemente se pronuncien a favor de Uruguay”.



El viernes, cuando en el plenario tengan la palabra los trabajadores, los representantes del Pit-Cnt conocerán si efectivamente hay países que se pronuncien en contra de que Uruguay integre la nómina de 24 países.



La denuncia no solo fue firmada por la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, sino también por la Organización Internacional de Empleadores (OIE).



La central sindical participará de una serie de reuniones previas al plenario y allí pretende cerrar lo que será su presentación. Por su parte, las cámaras empresariales esperarán su turno el viernes para no solo presentar su queja, sino los nuevos antecedentes de Petrobras y Friopan.