Estudio devela que canales de televisión dan espacio similar al “SÍ” y al “NO” de cara al referéndum

El Parlamento está en receso, los escolares todavía no volvieron a las clases ni llegó a la meta el último ciclista. Puede decirse que, si este fuera un verano cualquiera, el año aún no empezó en Uruguay. Pero la cuenta regresiva para el referéndum por la permanencia o derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), sacudió la modorra en la penillanura levemente ondulada y empieza a notarse un clima preelectoral como si se estuviese ante unos comicios de medio término. Y en la agenda mediática se hace sentir.

En los primeros 15 días de febrero -a falta de más de un mes del referéndum previsto para el 27 de marzo-, los canales de televisión uruguayos de alcance nacional dedicaron al menos siete horas, 59 minutos y 50 segundos a abordar dentro de su programación la puja por la LUC.



La estimación a la que llegó la empresa de monitoreo y análisis de medios GlobalNews Group Uruguay -la misma que contrata Presidencia para algunas tomas de decisiones y el MPP para hacerle “seguimiento” a los delitos, por mencionar algunos de sus usos- excluye el espacio publicitario que las campañas del “SÍ” y el “NO” ya empezaron a contratar. Porque a diferencia de una elección nacional, aclaró la Corte Electoral, la previa de un referéndum carece de restricciones temporales para el comienzo del “griterío” propagandístico.



Teledoce fue el canal que más tiempo le destinó a la LUC: tres horas, 36 minutos y 25 segundos en las primeras dos semanas de febrero. Le siguieron canal 10 (con una hora, 30 minutos y 52 segundos), VTV (con una hora, 26 minutos y 40 segundos) y canal 4 (con 44 minutos y 28 segundos). El canal del Estado (canal 5) fue la señal que menos espacio le dedicó a la temática: 41 minutos y 25 segundos (cinco veces menos que canal 12).

El dato adquiere particular relevancia en la previa del debate en el que se medirán los senadores Óscar Andrade (a favor del “SÍ”) y Guido Manini Ríos (en defensa del “NO”) el próximo martes en Florida. El enfrentamiento dialéctico iba a ser transmitido por canal 5, pero fue cancelado con el argumento de que es mejor “guardar la ecuanimidad”.



Además de varias señales del interior, el canal público de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, será el responsable de la transmisión televisiva, algo que según la comuna se estaba negociando independientemente de lo que hiciera o no canal 5. La consultora GlobalNews graba la programación de ese canal, pero no la incluye dentro de su auditoría convencional. Por eso los minutos que TV Ciudad le dedicó a la LUC no se incluyeron en este informe.

La agenda.

“Los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar”, dijo el historiador Bernar Cohen hace casi 60 años, en lo que se conoce como el preámbulo de una de las teorías de la comunicación más polémicas: la agenda setting.



Pese a que los distintos experimentos de esta teoría -desde las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron el republicano Richard Nixon y el demócrata Hubert Humphrey- demostraron que la selección que hacen los medios es poco relevante para las acciones de los ciudadanos, existe la fantasía de que el tiempo dedicado a una campaña podría incidir en un resultado electoral.

Aunque ese fuera el caso, parece poco probable que la cobertura sobre la LUC que hicieron los canales de TV en febrero incline la balanza. Porque los temas más abordados fueron la campaña en contra de la LUC (ocupó el 22,55%), con algo menos de relevancia la campaña a favor de la LUC (17,65%), la discusión por el uso de la Pantera Rosa por parte del “SÍ” (6,86%), las adopciones (5,88%), la violación grupal (5,88%), la encuesta de Equipos (3,92%), los precios de los combustibles (2,94%), los detalles normativos de la campaña (1,96%) y el resto otros temas vinculados también a la LUC.



Cuando los canales les dieron el micrófono a los voceros del “NO”, más allá de hablar de la campaña, hicieron mención a la educación, la seguridad y las adopciones, con esa relevancia.



Los voceros del “Sí”, en cambio, priorizaron la mención a las protestas sindicales, cadenas informativas, la portabilidad numérica, la educación y el uso indebido de la Pantera Rosa.

El País informó esta semana sobre cómo la campaña por la LUC se transformaba, sobre todo a la interna de la coalición de gobierno, en un precalentamiento para quienes aspiran a candidatearse en 2024. En este sentido, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien está probándose el traje de candidato y ya contrató para la asesoría comunicacional a la misma profesional que otrora había coordinado la campaña de Ernesto Talvi, fue el vocero en defensa de la LUC que recibió más menciones en los programas de televisión: figuró en 24 notas.



En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el vocero a favor del “Sí” que más figuró: 20 notas.

Tal vez por esta particularidad que adoptó la puja previa a este referéndum -más allá de la relevancia de los artículos de la ley que están en juego- este febrero tiene clima electoral y la televisión está en sintonía.