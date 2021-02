"Esto no es ahorro, es horror": FA apunta a Lacalle por presupuesto en ciencia y recuerda sus dichos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) que manifiesta "su profunda preocupación por el debilitamiento del sistema científico y cultural nacional” despertó críticas contra el gobierno desde la oposición, que recordó algunas declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en el último debate presidencial y en los pasados meses.

El CDC señaló que emitió esta resolución el 23 de febrero en respuesta a que “el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) ha presentado un nuevo Plan Operativo Anual (POA) que recorta significativamente los fondos asignados a diversos programas”, entre otros aspectos vinculados al desarrollo científico en Uruguay.

Varios dirigentes del Frente Amplio respaldaron la alerta del órgano de la UdelaR. Esto se da en un contexto de pandemia, que gatilló en Uruguay la puesta en marcha del Grupo Asesor Científico Honororario (GACH), encabezado por los científicos nacionales Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, que trabajan junto a medio centenar de expertos para asesorar directamente a Presidencia sobre los pasos a seguir para enfrentar al COVID-19.

"ANII recorta drásticamente su inversión en ciencia para 2021. Se sigue sin entender en qué mundo estamos ni el que se nos viene. Esto no es ahorro, es horror", expresó en su cuenta de Twitter el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

ANII recorta drásticamente su inversión en ciencia para 2021. Se sigue sin entender en qué mundo estamos ni el que se nos viene. Esto no es ahorro, es horror https://t.co/hksj9dHuUT vía @ladiaria — yamandu orsi (@OrsiYamandu) February 26, 2021

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera planteó en la misma red social: "La promesa de campaña era invertir en ciencia y en innovación, no recortar! Hoy la realidad es otra! La ciencia respondió, porque existió inversión. Los recortes llevarán al desmantelamiento del sistema".

La promesa de campaña era invertir en ciencia y en innovación, no recortar! Hoy la realidad es otra! La ciencia respondió, porque existió inversión.

Los recortes llevarán al desmantelamiento del sistema. https://t.co/lKCIujbLgG — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) February 26, 2021

Mario Bergara, senador frenteamplista que lidera el sector Fuerza Renovadora, se manifestó en esa línea a través de Twitter: "Otra mala noticia que no hace más que confirmar que el gobierno no tiene una agenda de crecimiento. Cómo puede pensarse el desarrollo económico y social debilitando la ciencia, la tecnología y la innovación? Una vez más: la estrategia del gobierno consiste sólo en el recorte".

Otra mala noticia que no hace más que confirmar que el gobierno no tiene una agenda de crecimiento. Cómo puede pensarse el desarrollo económico y social debilitando la ciencia, la tecnología y la innovación? Una vez más: la estrategia del gobierno consiste sólo en el recorte. https://t.co/AYrUOvXDZ8 — Mario Bergara (@Mario_Bergara) February 26, 2021

Además, Gonzalo Civila, diputado frenteamplista y secretario general del Partido Socialista, expresó: "¿Alguien sale a defender esta política antinacional? Contra todo lo que prometieron y sobre todo contra el futuro".

¿Alguien sale a defender esta política antinacional? Contra todo lo que prometieron y sobre todo contra el futuro. https://t.co/cu4E0ky1Ge — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) February 26, 2021

El diputado Sebastián Sabini compartió dos publicaciones de prensa, indicando: "Lo que decía Luis Lacalle Pou / Lo que hace su gobierno", planteando una supuesta contradicción del mandatario.

Lo que decía @LuisLacallePou /

Lo que hace su gobierno pic.twitter.com/fa8MsV6KS4 — Tati Sabini (@tatisabini) February 26, 2021

En tanto, el diputado José Carlos Mahía (2121), apuntó contra las declaraciones que hizo el presidente Lacalle Pou durante el último debate presidencial, el 1° octubre de 2019. Con un fragmento de video editado, recordó lo que dijo sobre el desarrollo científico en Uruguay el ahora mandatario que derrotó a Daniel Martínez: "El Presidente Lacalle Pou en modo campaña. En modo Presidente todo lo contrario. Compromiso de campaña incumplido. Otro más", planteó Mahía.

El Presidente Lacalle Pou en modo campaña.

En modo Presidente todo lo contrario.

Compromisode campaña incumplido.

Otro más. @Frente_Amplio @AsambleaUruguay pic.twitter.com/AUTz0Eb8oQ — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) February 26, 2021

Lacalle Pou señaló en esa oportunidad: "La inversión tiene que estar en conocimiento, en estudio, no en ladrillos en este caso, no en infraestructura. Tenemos decenas de investigadores que están afuera del país que no vuelven porque no hay planes, porque no hay oportunidad de investigar, y que realmente sean pagos por lo que saben. Tenemos que potenciar en la ANII los programas, tenemos que trabajar con las startups, tenemos que dedicar más dinero para la formación de los chiquilines que rápidamente van a tener trabajo. Ese es el futuro".

Además, antes recordó el acuerdo para alcanzar el 1% del producto en inversión en investigación científica, que firmó junto a los entonces candidatos presidenciales en 2014.

"Con respecto a la ciencia y tecnología, como candidato a presidente yo en 2014, al igual que Tabaré Vázquez, Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, firmamos el compromiso que de ser gobierno íbamos a destinar el 1% del producto (bruto interno) a la investigación. Una vez más el Frente Amplio no cumplió (...) Tenemos que profundizar en la investigación y tenemos un sector público y uno privado que está bien diseminado. Tenemos a la ANII, el Pasteur, al Clemente, la Facultad de Ciencias (...) Tenemos un gran desafío por delante en ciencia y tecnología", expresó en octubre de 2019 Lacalle Pou.

Sobre este último punto se expresó el presidente en julio pasado, cuando la ANII informó en un comunicado la suspensión momentánea para nuevos proyectos.

"Nosotros firmamos. Ustedes saben bien que se estuvo bien lejos de destinar el 1% en el gobierno pasado, pero yo tengo por costumbre cumplir lo que firmo o, más aun, cumplir con la palabra empeñada y en este proceso se me preguntó si podía llegar al 1%", sostuvo Lacalle Pou.

Si bien planteó que el país se encontraba en "otra situación económica", afirmó que "lo que ha quedado claramente de manifiesto en estos tiempos es que la ciencia, la investigación y la innovación hacen punta en los temas cotidianos de los uruguayos y ahí va a estar el apoyo a la innovación y la investigación en un momento complejo".

Este viernes, frente a la polémica generada en las últimas horas tras la divulgación de la resolución de la UdelaR, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, declaró a El Observador que "la realidad es muy diferente de lo que se está pintando" porque cuando el gobierno asumió en marzo de 2020 la ANII "estaba desfinanciada", por lo que, ahora entiende que se está "ordenando la casa".