“No esperaba otra cosa del Pit-Cnt”, dijo Lacalle sobre críticas a medidas anunciadas

“Que el Pit-Cnt haya dicho que (el anuncio de aumento de salario a los trabajadores públicos y las jubilaciones y pensiones) es insuficiente no me llama la atención”, manifestó este miércoles en rueda de prensa el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“No esperaba otra cosa del Pit-Cnt, que ha tenido una oposición sistemática al gobierno, electoral hasta hace poco tiempo”, afirmó. “Es su opinión, no me corresponde a mi discutirla”, añadió.



“Difícilmente nos pongamos de acuerdo, aunque me llamó gratamente la atención que algún dirigente sindical dijo que (el anuncio) es en la buena dirección, por lo menos nos dieron una”, comentó.



Con respecto a la reunión que el Pit-Cnt dijo que le va a solicitar, el mandatario sostuvo que “reunión han tenido todas las que han querido y van a seguir teniendo”.

Por otra parte, ante la pregunta de si los aumentos anunciados son a cuenta del incremento que se dará en enero de 2023 o son un porcentaje de recuperación de lo que se ha perdido, Lacalle Pou afirmó: “Lo que hoy podríamos decir adelanto a cuenta, no sabemos a cuenta de qué, porque está tan volátil la cosa... Está tan difícil la cosa, que no sabemos a cuenta de qué”.



“¿Qué suponemos que va a pasar? ¿Qué va a hacer Rusia con Ucrania? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué va a pasar con este proceso inflacionario? No sabemos. Lo que sí es un compromiso del gobierno es la recuperación salarial hacia el 2024, y eso lo tenemos que cumplir”, acotó.

Asimismo, expresó que el aumento de los salarios “es la forma de que no se pierda poder adquisitivo”. “La otra cara de la moneda es el tema de los precios, no nos aseguramos si tomamos por ejemplo medidas del IVA u otra parte tributaria que necesariamente llega a los precios”, sostuvo.



“Con esto nos aseguramos que llega al bolsillo de los uruguayos, cuando se les está encareciendo el costo de vida por la inflación, se le aumenta el sueldo de la misma manera”, apuntó.

En relación a los precios, Lacalle Pou recordó que el Ministerio de Economía y el de Industria están trabajando junto a otros organismos del Estado para “tener una baja estructural de los productos, sobre todo importados” en el país. “Es un tema delicado, que involucra mucha gente, y por eso lo queremos hacer de manera decidida, firme y bien estudiada”, concluyó.

Por otra parte, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de tener una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, como planteó más temprano el consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la embajada de Estados Unidos en Uruguay, Eric Geelan. Lacalle Pou manifestó que “siempre es buena cosa tener un vínculo con Estados Unidos”. “Si algún día se da esta visita, por supuesto que vamos a acceder inmediatamente”, añadió.



Estados Unidos es “uno de los países más importantes del mundo, y para Uruguay en distintas etapas de nuestra vida fue muy importante, si no recuerden la crisis del 2022”, sostuvo.

Días atrás, intendentes de los departamentos del litoral solicitaron que se habilite la "microimportación", para que los comerciantes locales puedan competir con los precios de Argentina. Sobre esto, Lacalle Pou señaló: "Estamos trabajando en que los productos importados no tengan la recarga o las trabas que terminan haciéndose más caros para el consumidor final".