La "recomendación" desde EE.UU. a Uruguay a la hora de negociar un TLC con China

Eric Geelan, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la embajada de Estados Unidos en Uruguay, hizo una "recomendación" a la hora de negociar con China un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). Además, dijo que las palabras del presidente Luis Lacalle Pou tuvieron "efecto" en Washington aunque por el momento no se está negociando un TLC entre Estados Unidos y Uruguay.

"Estamos trabajando para realizar una reunión del presidente (Luis Lacalle Pou) con el presidente (Joe) Biden", dijo el funcionario estadounidense en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo). Puntualizó que producto de la pandemia hubo "un gran retraso" en la agenda prevista de encuentros de este tipo.

Por otro lado, fue consultado sobre las consideraciones que hizo el presidente a fines de junio pasado en un diálogo con Atlas Network. "Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Yo por ahora veo a un Estados Unidos con otros intereses, y en lo que respecta a América Latina muy China referente. Lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando (...) cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes y eso es lo que debería de entender la otra potencia", había declarado meses atrás Lacalle Pou.

"Creo que la idea de que estábamos hablando demasiado de China y hablando demasiado poco de América Latina puede ser en ese momento que fuera una crítica justa, y francamente desde el punto de vista de la embajada lo tomamos a bordo, lo transmitimos a Washington y creo que hasta tuvo efecto, en términos de cómo presentamos de qué estamos hablando", respondió esta mañana Geelan.



Ante la repregunta de si los dichos de Lacalle Pou tuvieron efecto, dijo: "Sí, creo que sí, y es un punto clave: nosotros escuchamos. Por eso estamos aquí, para escuchar, para que tengan la posibilidad de expresar su preocupación".



Por otro lado, consultado sobre cómo se observa el acercamiento entre China y Uruguay con vistas a un posible TLC, retrucó: "¿Sabe quién está compitiendo con Uruguay en vender soja y carne a China? Estados Unidos. Vendemos enormes cantidades de las dos cosas a China. El hecho es que el mercado global más importante de esos productos es China, y los que están produciéndolos venden el producto".



"Es totalmente lógico que Uruguay quiera vender esos productos a China. Si quieren hacerlo a través de un tratado de libre Comercio nuestra recomendación sería: 'ojo con las negociaciones porque nosotros hemos tenido una experiencia infeliz negociando un acuerdo de comercio con China, reciente, y ese fue un tema que advirtió el secretario adjunto cuando estaba aquí", dijo Geelan.



"Hemos visto que no cumplen, que prometen pero no cumplen, a nosotros". subrayó luego, aunque aclaró: "Uruguay es un país que puede tomar sus propias decisiones y nosotros no nos involucramos en ese tema".



Respecto a si renace la posibilidad de un TLC entre Uruguay y Estados Unidos, respondió: "En el corto plazo no. No estamos negociando un tratado de libre comercio. Ha habido un cambio de opinión política dentro de Estados Unidos acerca de la globalización y libre comercio (...) Si se va a hacer acuerdos así en un futuro habrá que hacer un trabajo político de construir el apoyo para ellos".