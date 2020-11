Ernesto Talvi prepara su defensa para la "interpelación" de Ciudadanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ciudadanos pretende conocer definitivamente hoy si el excanciller Ernesto Talvi quiere o no volver a la política, luego de una serie de “señales” que el economista dio y que llevan a entender a los dirigentes que aún no están nada claras sus intenciones a futuro.

En este sentido, la coordinadora del sector se reunirá hoy en la Casa del Partido Colorado tras resolver el lunes pasado la citación del economista, tal como informó El País en su edición del jueves. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos dijeron ayer que esperan que Talvi envíe una nota en lugar de hacerse presente en la reunión.



Si bien el exministro decidió retirarse de la actividad política activa, en el sector colorado quedan dudas, por ejemplo, sobre por qué volvió a estar activo en Twitter e incluso por qué mantuvo reuniones con algunos dirigentes del interior.



Pero a estas situaciones, se agregan las recientes apariciones públicas de dirigentes que declararon que están dispuestos a “militar” para el regreso de Talvi a la política. Fue el caso del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; el del exsuplente de Laura Raffo, el abogado Andrés Ojeda; y el de otros dirigentes colorados que, a pesar de respetar la decisión del excandidato presidencial, están dispuestos a trabajar políticamente para su regreso.

Esta situación molestó a algunos dirigentes colorados. Por ejemplo, el diputado Ope Pasquet señaló que es un “error” y una “falta de respeto” pedirle a Talvi su retorno a la actividad política. Incluso el coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, uno de los dirigentes que al día de hoy mantiene más reuniones con Talvi señaló en radio Carve: “Talvi me autorizó a desmentir la posibilidad de que vuelva a hacer política”.



La incertidumbre entre los dirigentes de Talvi es tal que el lunes pasado durante una reunión de la bancada bicameral, definieron convocar al excandidato presidencial para que explique si definitivamente quiere regresar a la actividad política.

En su carta de despedida, Talvi admitió en julio que la política no era lo de él. Lo hizo tras una serie de diferencias con integrantes de Presidencia que lo llevaron a renunciar a su cargo como canciller para dedicarse enteramente a la actividad legislativa. “Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo”, escribió en julio en una carta que hizo pública.



“Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío”, remató el colorado.

Dirección política

Otros de los aspectos que Ciudadanos busca definir por estas horas es la conformación del órgano de conducción del sector que provisoriamente (hasta el 30 de noviembre) tiene a Peña como coordinador. De hecho, este lunes a la noche, miembros de Ciudadanos mantuvieron una reunión en la que definieron continuar con el mismo esquema de conducción política del sector que hoy integran 10 legisladores, junto a dirigentes de cuatro regiones del país (Litoral, Oeste, Este de Ruta 5 y Este del país).



La decisión llegó luego de analizar la propuesta de una comisión a la que se le encargó la tarea. Según comentaron a El País, la idea de Peña era -a priori- salir de ese lugar debido a su cargada agenda en el gabinete. Sin embargo, finalmente resolvió permanecer, confiaron fuentes de Ciudadanos a El País.