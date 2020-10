Andrés Ojeda dijo que está "dispuesto a militarle el retorno" a la política a Talvi 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado penalista y dirigente del Partido Colorado Andrés Ojeda destacó la figura de Ernesto Talvi y dijo estar "dispuesto a militarle el retorno" al excanciller, que se despidió de la vida política a fines de julio.

Ojeda contó este miércoles en "Buen día" (Canal 4) que luego de las internas coloradas, en las que triunfó Talvi frente a Julio María Sanguinetti, trabajó en el área de seguridad del por aquél entonces candidato presidencial. "Una cosa llevó a la otra, generamos mucho vínculo con Ernesto, mucha afinidad de idea. Él incluso me dio un lugar muy preponderante sin haber estado en la campaña interna. La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento" a Talvi, remarcó.

En esa línea, Ojeda indicó: "Estoy convencido de decir que ojalá que vuelva, y estoy dispuesto a militarle el retorno". Consultado sobre si se imagina al economista en unos años peleando por la presidencia de la República, respondió: "Ojalá que sí, yo se lo voy a ir a pedir".

Contó además que habló con el excanciller y consideró que "está procesando una salida un tanto tormentosa".

Ojeda fue el primer suplente de la candidatura de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo, en las pasadas elecciones del 27 de setiembre.

En la noche del domingo 26 de julio, Talvi anunció a través de una carta pública que se retiraba de la arena política a partir de ese momento. Tras renunciar a la Cancillería por diferencias con el gobierno, el economista -que pensaba tomarse licencia hasta agosto y asumir su banca en el Senado-, lanzó la carta que afirmaba que se trataba de "una decisión de vida. Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto: liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público”.

Además, Talvi escribió: "Vuelvo al llano. Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa. (...) Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás espero que puedan comprenderme”.

Desde entonces, el excanciller no ha brindado entrevistas ni mayores explicaciones de por qué se retiró de la política.



Ciudadanos, sector que fundó Talvi, resolvió el 8 de agosto "ratificar" a Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente, como coordinador general del sector. Además, Ciudadanos se comprometió a "elegir sus autoridades definitivas antes del 30 de noviembre".