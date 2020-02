Ernesto Talvi y el canciller de Brasil coinciden en flexibilizar el Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de asumir formalmente como canciller de la República, Ernesto Talvi viene cumpliendo con una intensa agenda de reuniones con cancilleres y embajadores de los países de la región.

Este jueves el líder colorado viajó a Brasil para reunirse con el canciller Ernesto Araújo, a quien propuso crear “zonas económicas especiales” en las ciudades de frontera. Talvi señaló que el objetivo es “armonizar lo económico” en la frontera en las áreas de la seguridad, educación y salud. “Una suerte de Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ciudades”, dijo el economista.



Para Talvi es de vital importancia que todas las ciudades de frontera “coexistan” y que “se transformen en importantes polos de desarrollo”.

Pero este no fue el único tema sobre la mesa. También estuvo planteada la tan mentada “flexibilización” del Mercosur, por la cual los países miembros podrían firmar individualmente acuerdos con terceros países sin que estos sean suscritos por el bloque en pleno.



“Me parece extraordinariamente positivo para nuestro país. Vamos a negociar todos juntos, pero nos vamos a dar ciertos elementos que permitan flexibilidad”, señaló Talvi en una rueda de prensa.

Para el futuro canciller, “si un país quiere ir más lento, entonces puede no aprobar en su Parlamento que el tratado entre en vigencia” y puso un ejemplo: “Con la Unión Europea, si un país decide que es muy rápido para empezar, puede no mandarlo al Parlamento y no aprobarlo”, dijo.



El colorado también propone para una lista de determinados productos, un “calendario de desgravación” que pueda “diferir” de país en país. “Empezamos por elementos de flexibilidad que nos permitan que la marca Mercosur pueda ser vendida internacionalmente como un conjunto de países y por ende un mercado muy atractivo”, añadió Talvi en una rueda de prensa organizada tras su encuentro con Araújo.



Agenda del futuro canciller.

Las reuniones de Talvi continuarán este martes, cuando viaje a Argentina para entrevistarse con el canciller Felipe Solá. El jueves seguirá con su futuro par paraguayo, Rogelio Benítez. En Twitter, el colorado anunció este jueves la invitación del argentino: “Recibimos la invitación del canciller Felipe Solá para reunirnos en Argentina. Lo valoramos y esperamos concretar la visita en los próximos días”.

La transición en Cancillería “viene en tiempo y forma”, aseguró a El País una fuente política. “Destaco este momento en un continente que está viviendo convulsiones muy fuertes, incluso en países que no imaginábamos que podrían ocurrir. El ejemplo que dieron (Tabaré) Vázquez y (Luis) Lacalle en Buenos Aires (al ir juntos a la asunción de Alberto Fernández) a mí me conmueve y conmueve al mundo. Esto es, en una versión más pequeña, exactamente lo mismo”, dijo Talvi en su primer encuentro con el canciller Rodolfo Nin Novoa.



“Estamos dando un ejemplo de que nosotros somos un país institucional, republicano, previsible, creíble y que, por ende, al que la gente puede venir a invertir, a vivir, a trabajar y pueden cambiar los gobiernos pero las reglas de juego cambian con mayor lentitud”, señaló.



Talvi culminó diciendo que “hay empresas que están dispuestas a invertir por 30 años, lo que quiere decir que van a tener que lidiar con seis gobiernos y es un testimonio de lo que yo creo que es el diferencial enorme que tiene Uruguay frente a un continente convulsionado; nosotros somos un país estable”.

El colorado comparte su tiempo hoy entre reuniones que están estrictamente relacionadas a la transición, con la coordinación del trabajo político de su bancada y el análisis del anteproyecto de ley de urgente consideración que le fue presentado por el presidente electo Luis Lacalle Pou.