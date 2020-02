Talvi propuso a Brasil crear "zonas económicas especiales" en ciudades de frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ernesto Talvi, quien será el canciller a partir del próximo 1° de marzo, se reunió el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en ese país.

Este viernes, Talvi comentó en conferencia de prensa que durante ese encuentro el gobierno electo propuso a la administración de Jair Bolsonaro la creación de “zonas económicas especiales en todas las ciudades fronterizas” entre los dos países.

Talvi dijo que se trataría de “casi que una suerte de TLC entre ciudades que permita armonizar lo económico, lo que tiene que ver con la seguridad, la salud, la educación”.

El objetivo, agregó el próximo canciller, es que las dos ciudades “puedan coexistir como una y que se transformen en importantes polos de desarrollo”.

Ahora Brasil deberá responder al planteo uruguayo pero, de acuerdo a Talvi, “es una propuesta que recibieron con mucho entusiasmo”.

Por otro lado, durante el encuentro también discutieron acerca del actual funcionamiento del Mercosur. “Estuvo planteado el tema de cuánta flexibilidad nos vamos a dar”, dijo Talvi.

“Vamos a negociar todos juntos, pero nos vamos a dar ciertos elementos que permiten flexibilidad. Si un país quiere ir más lento entonces puede no aprobar en su Parlamento que el tratado entre en vigencia”, agregó el futuro canciller. “Por ejemplo, con la Unión Europea, si un país decide que es muy rápido para empezar puede no mandarlo al Parlamento, no aprobarlo. Los que lo aprobemos entra en vigencia inmediatamente”, comentó. Además, se conversó la posibilidad de contemplar “en la propia negociación listas de productos, calendario de desgravación, que pueden diferir según los países”.

Además, Talvi defendió la posición del gobierno electo de no invitar a la ceremonia de asunción de Luis Lacalle Pou a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; al de Cuba, Miguel Díaz Canel, y al de Nicaragua, Daniel Ortega. “Es una decisión respetable en la medida que son los únicos tres países que son considerados regímenes autoritarios plenos”, señaló el economista.