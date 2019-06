El encuentro en la feria en que Da Silva le mostró una imagen de un cordero a Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva y el precandidato por el Frente Amplio Oscar Andrade se encontraron militando esta mañana en la feria del Parque Rodó. Apenas lo vio, Da Silva se acercó, lo saludó, sacó dos hojas que tenía en su bolsillo y dijo: "¿Ves? Esto es un cordero y una oveja".

Tal como puede verse en el video, Andrade ignoró las imágenes lo que le mostraba Da Silva y contestó: ¿Debate tu candidato?, en referencia a Luis Lacalle Pou.



Da Silva dijo a El País que la historia viene desde hace tiempo. Según relató, todo comenzó cuando el precandidato del Frente Amplio concurrió en julio de 2018 al programa Consentidas de Canal 10 y en un ping pong de preguntas y respuestas falló al contestar cómo se llama a la cría de la oveja. En lugar de decir cordero dijo ternero, que es la cría de la vaca.



Da Silva expresó que desde entonces ha tenido varios intercambios con Andrade en Twitter en referencia a esta temática. "Yo tenía impreso eso para cuando me lo encontrara", relató el senador, quien contó que una hoja tenía la imagen de una oveja con un cordero y en otra una vaca con un ternero.



"Hoy me dijeron que estaba Andrade y fui corriendo a la camioneta a buscarlo", prosiguió Da Silva, quien dijo que "un candidato a la presidencia no puede desconocer sobre el mayor rubro económico de el país que es la ganadería".



Da Silva agregó: "si quiere hablar con propiedad tiene que saber, está en la tapa del libro... es mucho más que la tapa del libro". A la pregunta de Andrade en referencia a la posibilidad de debate de Lacalle Pou, Da Silva contestó que lo hará "cuando gane". "Fue todo un chascarrillo", concluyó el senador.