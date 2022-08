Enciso dijo que fiesta en embajada a la que fue Lacalle y Mirtha Legrand salió US$ 8.795

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, salió al cruce de las críticas por la fiesta que se realizó en Buenos Aires con motivo del 25 de agosto, a la que asistió el presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas de gobierno, además de celebridades de la vecina orilla, como Mirtha Legrand, Diego Peretti y Luis Brandoni. Lo hizo luego de que legisladores del MPP reclamaran saber cuánto se gastó en la celebración a la que asistieron 700 personas.

Según un comunicado que Enciso envió a El País, “el evento fue cubierto por la partida de etiqueta del trimestre y además se recibieron donaciones de varios productos”. En este sentido el embajador indicó que el evento implicó “un gasto inferior a los US$ 10.000”, una cifra a su vez menor al presupuesto de US$ 12.000 asignado para el trimestre.



“Es tradicional que el trimestre en el que cae agosto sea el más fuerte del año. Y aun con el trimestre en curso nos da para decir que estamos por debajo de los US$ 10 mil”, afirmó Enciso.

Según indicó el embajador, el catering significó un gasto de US$ 2.027; la bebida, US$ 698; el personal contratado y propio para el servicio, US$ 2.944; la fotografía, US$ 251; y el alquiler de mobiliario, US$ 2.874. El total: US$ 8.795.



Muchos productos que se sirvieron en el agasajo, siempre según Enciso, fueron donados por organismos públicos, y empresas uruguayas y argentinas. “Con habilidad, perseverancia y apoyo hemos logrado tener aportes en rubros de productos uruguayos como bebidas por bodegas uruguayas e Inavi, carne uruguaya por el INAC, quesos y lácteos uruguayos por Conaprole y Lapataia, y donaciones de café, espumante y otros. La cifra de donaciones es importante y cuantifica las virtudes de este evento en cuanto a cuidar el erario público”, apuntó el embajador.



Por otro lado, Enciso señaló que el festejo del 25 de agosto es tradicional, y que también lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio. “Llegó a hacer hasta dos (fiestas el Frente): una recepción al mediodía y otra de noche (…) Nosotros volvimos al formato original por el que se apunta a la sociedad argentina en general, al cuerpo diplomático, a las autoridades nacionales de Argentina y obviamente a la gente con vínculos empresariales, sociales, culturales y artísticos con Uruguay. Tuvimos un momento especial con la presencia muy importante del presidente que nunca se había dado”, añadió el embajador