Elecciones Frente Amplio: Pereira da discurso moderado y anuncia que va por los desencantados

Posicionado durante años como referente del ala moderada del Pit-Cnt bajo la corriente Articulación, Fernando Pereira inició su camino en la candidatura a la presidencia del Frente Amplio (FA) con un discurso también moderado, y con componentes de autocrítica, centrado sobre todo en una prédica de generar condiciones para que la fuerza política recupere votantes perdidos en busca de volver al gobierno.

El expresidente del Pit-Cnt fue ayer habilitado por el Plenario Nacional del Frente Amplio para postularse a titular de la fuerza política en unas elecciones prevista para el 5 de diciembre en las que sale como amplio favorito ante Ivonne Passada y Gonzalo Civila.



Pereira obtuvo 134 votos de los delegados del Plenario, al tiempo que Passada recogió 77 adhesiones y Civila 66. Quedaron por el camino Carmen Beramendi, que tuvo 35 votos, y Beatriz Ramírez con siete.



Con la consigna de tener “oídos bien abiertos” para “saber escuchar a aquellos que tienen conocimiento para dar y no tienen por qué ser frenteamplistas”, el dirigente afirmó en sus primeras apariciones públicas como candidato que una parte central de su tarea pasará por generar las “condiciones” para que su partido vuelva al gobierno. Y para eso insistió en la necesidad de recuperar votantes que se fueron a otros partidos.



“Está lleno de progresistas dentro de los partidos tradicionales y hay que ir a buscarlos. Ir a buscarlos no es decirle ‘acá está tu futuro’. Ir a buscarlos es escucharlos, ver dónde estuvieron las molestias, ver si se pueden subsanar, ver si podemos encaminar un mejor vínculo entre el desencanto y el nuevo amor que estamos empezando a construir”, dijo Pereira a El País.



Esa inquietud también la manifestó el martes 21 durante una entrevista con En Perspectiva de Radiomundo. “Hay que cambiar las cosas que hicieron que los votantes se vayan de nuestras filas”, dijo en ese programa. Y en línea similar se había expresado el sábado 18 cuando en Subrayado planteó “dialogar de igual a igual con esos sectores que tienen una sensibilidad parecida pero que todavía no acompañan, o que se han desencantado con ciertas políticas”.

El Frente Amplio llegó al gobierno en 2004 con un triunfo en primera vuelta, luego en las parlamentarias de 2009 y 2014 arañó el 48% de los votos, pero en 2019 cayó al 39% de los sufragios.



La carrera hacia 2024 tiene al intendente de Canelones Yamandú Orsi como uno de los nombres que están posicionados para correrla. El jefe comunal, que ayer estuvo en la sede del FA, mantiene un estrecho vínculo con Pereira. Y aunque insistió en que “no hay que marearse” ni “apurar los procesos”, y que “no puede distraerse” de la gestión canaria, al ser consultado por El País aseguró que comparte “la visión con la que se plantó” el expresidente del Pit-Cnt.



“Más allá de que tengo relación con cualquiera de los tres candidatos, yo comparto la visión que planteó Fernando (Pereira) cuando aceptó. Acá más allá de cercanía o lejanía personal hay una valoración de los tiempos y los planteos que hay que llevar adelante para la responsabilidad que se va a asumir. Comparto la visión con que él se plantó y las características que reúne para asumir esta responsabilidad”, dijo Orsi.



Pereira, que cuenta con el apoyo de los sectores de más peso en la interna, afirmó que impulsará una integración paritaria de la dirección y que buscará bajar el promedio de edad de la cúpula a personas de entre 40 y 50 años. Además, en sus apariciones públicas, señaló que el FA debía “admitir los errores que se cometieron” cuando gobernó y manifestó su apertura al diálogo con el presidente Luis Lacalle Pou.



“Yo no voy a cambiar. No puedo cambiar. Yo voy a ser el mismo, porque parto de la base de que las concepciones político-ideológicas que tengo, son hijas de muchas tradiciones uruguayas, y todas conviven conmigo, y eso me modera”, dijo Pereira en sus declaraciones a El País.



Para el candidato “ser moderado no significa ser poco firme (...) Para ser firme no hay por qué ser bruto. Para ser firme no hay por qué usar el descalificativo, el insulto. Para ser firme hay que tener ideas fuertes”, puntualizó.



La capacidad de diálogo es, también, uno de los puntos que destacan entre los grupos que impulsan al expresidente de la central obrera.



El senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, opinó que Pereira reúne “un perfil muy adecuado” por “su vínculo con distintos sectores de la sociedad y con otros partidos políticos (...) Lo que se precisa es un impulso que atienda las distintas miradas del Frente y que apunte a eso, a algunos frenteamplistas que se hayan desencantado, a gente que haya optado por partidos de centro en vez de izquierda”, agregó.



En los discursos del postulante, los puntos más críticos van hacia la Ley de Urgente Consideración, cuya campaña de recolección de firmas en busca de derogar 135 de sus artículos encabezó en los últimos meses de su presidencia del Pit-Cnt.



El dirigente insistió con cuestionamientos “al modelo de seguridad” y los cambios en la cúpula de la enseñanza.



Las elecciones internas en las que Pereira parte como amplio favorito son también una instancia para que la oposición mida fuerzas en su interna. Así, la contienda se presenta como una oportunidad y un desafío al mismo tiempo para el espacio político detrás de la candidatura de Civila, que tiene como su principal apoyo al Partido Socialista y la Lista Amplia de Carolina Cosse.

Plenario Nacional del Frente Amplio. Foto: Marcelo Bonjour.

El Plenario de ayer marcó una primera diferencia en una votación en la que Pereira quedó primero con distancia, y el segundo lugar lo ocupó Passada, al tiempo que Civila fue tercero. En la instancia cada uno de los 170 delegados podía elegir hasta tres candidatos entre los cinco contendientes, y serían los tres más votados los presentados al Congreso del próximo fin de semana para su aprobación definitiva.



Tanto el MPP como el Partido Comunista votaron solo por Pereira. En tanto, el ala “seregnista” que integran entre otros grupos Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano apoyaron tanto a Pereira como Passada. Ese doble voto fue también la posición de distintas coordinadoras barriales, que representan comités de base donde los comunistas tienen más ascendencia.



El Partido Socialista de Civila, en tanto, votó a su secretario general y también a Passada.



En las elecciones del Frente Amplio la carrera recién comienza, y cada uno busca su perfil.