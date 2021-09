Pereira anunció una "vicepresidenta joven", menor de 40 años, y molestó a mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira dio ayer un paso al costado en la dirección del Pit-Cnt y oficializó su candidatura a la presidencia del Frente Amplio. En la conferencia de prensa anunció que elegiría a una “vicepresidenta joven”, menor de 40 años, y las mujeres del partido reaccionaron molestas.

En el evento de ayer nada fue casual. Había un escenario preparado en un local de Ciudad Vieja, una pantalla con el fondo de un cielo celeste, la bandera de Otorgués flameando y la inscripción de “Fernando Pereira presidente”.



Después de 35 años de militancia sindical, Pereira aceptó ser el candidato a pedido de sectores como el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y el ala seregnista de Danilo Astori.



“Son días de duelo. El paso al costado significa el dolor de un dirigente, que sea cual sea la decisión en la elección no vuelve a la dirección del movimiento sindical”, aseguró Pereira. Su candidatura será presentada en el plenario del sábado de la semana que viene y luego de este solicitará licencia a la presidencia del Pit-Cnt. La renuncia formal la efectivizará en el congreso del 5 de noviembre.



Pereira dijo que su prioridad pasará por derogar la ley de urgente consideración. “Nada me va a desviar de este tema”, concluyó. A nivel del Frente Amplio planteó la necesidad de salir a dialogar con los “desencantados”. “Si hay gente descontenta hay que ir a a hablar con esa gente, iremos una, dos o 500 veces. Nunca hay que levantarle un muro delante a un compatriota”, subrayó. Por lo que abogó por “un Frente de puertas abiertas”.



Pero para las mujeres lo más polémico de su discurso fue el anuncio de que tiene pensado tener una “vicepresidenta” mujer, pero “joven”.



“Tengo un nombre pensado que obviamente no lo puedo manifestar y podría decir 10 mujeres diferentes menores de 40 años que están en condiciones de presidir el FA, el problema es darles la oportunidad, porque yo no pienso presidir el FA de forma solitaria”, señaló Pereira en la conferencia. Fuentes políticas indicaron a El País que el nombre al que se refería Pereira es el de Tamara García, quien se desempeñó como vicepresidenta del Pit-Cnt.



El discurso de Pereira no pasó desapercibido ayer para las mujeres del FA, que sacaron un comunicado donde manifestaron su malestar. “Las mujeres políticas no somos objetos elegibles de compañía. No estamos en estantes”, señalaron.



“Nos preocupa el ejercicio de la violencia política basada en género. Cada vez que se cosifica a una mujer, se atenta contra sus Derechos Humanos. Las mujeres frenteamplistas hemos conquistado lugares con nuestra lucha”, aseguran. La vocera de la Unidad Temática de Ciudadanas del FA, Alicia Esquivel, dijo a El País que se decidió hacer el comunicado porque si bien están de acuerdo con el recambio generacional, no comparten que sea de esta manera.



“No se pide una edad para los varones, pero sí para las mujeres. Por ese lado lo vemos como una cosificación”, señaló Esquivel. Además, las mujeres del FA respaldaron, en otro comunicado, las candidaturas de Ivonne Passada y de Carmen Beramendi.