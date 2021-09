Pereira lanzó su candidatura: “En este momento estoy dejando de ser dirigente sindical”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, lanzó su candidatura a la Presidencia del Frente Amplio y en conferencia de prensa aseguró: “En este momento estoy dejando de ser dirigente sindical”.

“Estos son días de duelo”, afirmó Pereira, ya que “el paso al costado significa el dolor de un militante que sabe que se va de su casa y que sabe que puede volver cuando quiera”. De todos modos, aclaró que “sea cual sea el resultado” no vuelve a la dirección del movimiento sindical.



El 25 de setiembre va a solicitar licencia de su cargo en la central sindical, agregó, y dijo que en noviembre, en el Congreso del Pit-Cnt, cuando termine su mandato, presentará la renuncia a su cargo.



Pereira recordó que tiene una trayectoria de 35 años en el movimiento sindical, pero recalcó que su vida política no comenzó en ese ámbito, sino en el político partidario, presidiendo un comité de base del Frente Amplio. En 1996 llegó al Pit-Cnt y desde ese momento ha sido exclusivamente militante sindical, pero aseguró que nunca apartó su vista de lo que considera "el mejor proyecto político que tiene el Uruguay".



Su desafío al asumir la candidatura, es trabajar para “construir un Frente Amplio más frente y más amplio”, dijo.



De todos modos, aclaró que hasta el mes de marzo su objetivo central será derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se llevan a referéndum. La ley que "puso al democracia legal al borde", dijo. “Ninguna candidatura me va a desviar de este tema”, aseguró.