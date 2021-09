"No hay un salvador": Civila presentó su precandidatura y envió un mensaje a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Civila, diputado y secretario general del Partido Socialista, presentó este jueves de noche su precandidatura a la presidencia del Frente Amplio, que cuenta con el respaldo de seis sectores más. "No hay un salvador o salvadora, hay que construir colectivamente", destacó en su discurso.

En rueda de prensa posterior al acto que desarrolló en la Plaza Seregni (Montevideo), Civila expresó que busca un Frente Amplio "que discuta, que su diversidad la exprese y desde allí construya síntesis superadora", que "vuelva a abrirse al pueblo frenteamplista".

"En el Frente no queremos construir bloques, sí queremos construir espacios de pensamiento y de acción conjunta porque creemos que la fragmentación no le hace bien al Frente. Le hace bien la diversidad, y que se exprese", manifestó.



Sobre el último punto, considera que el partido debe "abrir espacios" tanto "al movimiento frenteamplista, a la base frenteamplista, al pueblo frenteamplista" porque "el Frente Amplio no son sus dirigentes, es mucho más que eso".



Civila también llamó a contar con un Frente Amplio "sin vacilaciones para enfrentar el proyecto antipopular que lleva adelante el gobierno hoy". Además, respondió a la consulta que hizo el presidente Luis Lacalle Pou más temprano en la inauguración de la planta de cemento portland de la empresa Cielo Azul. "Después de un año y medio de la ley, díganme, ¿en qué ha empeorado?", dijo el presidente.



"Si el presidente no ve en qué ha empeorado el país tenemos un problema porque además de un gobierno antipopular tenemos un gobierno ciego. El país está en una crisis muy profunda, una crisis económica y social gravísima, con mucha gente cayendo en la pobreza, con aumento de la desigualdad", lanzó el precandidato a la presidencia del Frente Amplio.



"Sería muy deseable que el gobierno pueda mirar un poco más allá de esos intereses de clase tan concentrados, que además van en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad", consideró Civila.



La precandidatura de Civila cuenta con los apoyos del Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, La Amplia (sector de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse), Congreso Frenteamplista, la 5005 y Corriente de Izquierda. Estos sectores también abren un nuevo espacio político dentro del Frente Amplio.



Más temprano, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, lanzó su candidatura en conferencia de prensa su precandidatura a presidente del Frente Amplio, anunciando buscará “construir un Frente Amplio más frente y más amplio”.