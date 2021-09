¿Cuáles son los cuatro puntos por los que Lacalle Pou defiende a la LUC?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y afirmó que, por su cargo, tiene “inhibiciones partidarias”, pero que no tiene “ninguna inhibición de defender una ley” que “fue iniciativa del gobierno”, que fue "comprometida en la campaña" y que "formó parte de un compromiso de los partidos" de la coalición.

“La voy a defender obviamente no en estado político partidario porque estaría violando la Constitución, pero donde vaya en el país voy a decir que es una buena ley, estoy convencido que es una buena ley”, sostuvo en rueda de prensa desarrollada en Treinta y Tres, tras la inauguración de la planta de cemento portland de Cielo Azul.



El mandatario enumeró además los cuatro puntos por los que decidió defenderla. En primer lugar, dijo: “Porque cumplimos con la palabra”. “La gente sabía que nos votaba para esto”. Y cuestionó: “después de un año y medio de la ley, díganme, ¿en qué ha empeorado? Porque algunos dicen que es una ley impopular, una ley mala. A mí me gustaría recibir una crítica cierta y que me digan en qué ha empeorado”.

En segundo lugar, Lacalle se refirió a los 135 artículos que se plantean derogar en la iniciativa de referéndum y recordó: “Algunos artículos que están siendo impugnados fueron votados por el Frente Amplio”.



Como tercer punto, el presidente defendió las mejoras en seguridad que, desde el gobierno, entienden que generó la LUC. “Hay registros, por ejemplo en seguridad, que de alguna manera la LUC tiene algo que ver”, afirmó.



Y por último, en cuarto lugar, habló sobre la educación en el país. “En materia de educación nosotros tenemos una critica muy fuerte a cómo se gobernaba la educación. ¿Alguien en el Uruguay cree que la educación estaba pasando por un buen momento? ¿La idea cual es? ¿Quedarse quieto?”, cuestionó.



“Vemos que la educación se deteriora, que los registros a nivel internacional son malos... y ¿nos quedamos quietos?”, agregó.

“La coalición llegó con este planteo y parte del planteo era cambiar la gobernanza y votamos una Ley de Urgente Consideración, cambiamos la gobernanza y estamos contentos de cómo vamos a avanzar. Por ende, para resumir, por supuesto que el gobierno y quien habla en particular va a defender lo que cree es una buena ley”, concluyó.

Si se aprueba el referéndum



Al ser consultado sobre si el gobierno saldría a defender la Ley de Urgente Consideración, Lacalle respondió que "las formalidades para el Ejecutivo son importantes" y que "hasta que la Corte (Electoral) no pronuncie que hay referéndum, el gobierno no va a salir".



"Los partidos políticos están todos en su derecho de ya salir a defender y me parece una buena cosa que vayan conversando con la ciudadanía para no caer en una mala interpretación. Si nosotros pudiéramos discutir todos los artículos de la Ley de Urgente Consideración sería muy bueno, pero no sé si la gente tiene tiempo y algunos no quieren. Entonces vamos a discutir la LUC", apuntó.

Consultado sobre si cree que el referéndum es una especie de plebiscito sobre la gestión de gobierno, Lacalle respondió: "Por supuesto. El gobierno es esencialmente criticable, nosotros somos empleados de la gente".



"Hay gente que tiene la intención de que el Uruguay no avance, pero creo que la gran mayoría de los uruguayos quiere echar para adelante, arriesga", concluyó.