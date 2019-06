La elección "no está definida hasta el día que se cuenten los votos", dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A una semana de la definición de las internas de los partidos políticos, Luis Lacalle Pou dijo este sábado en Salto que le agradecía personalmente los conceptos a Julio María Sanguinetti -quien dijo que Juan Sartori no ganará la interna blanca- y coincidió en que la elección en el Partido Nacional “no está definida hasta el día que se cuenten los votos”.

Este sábado Lacalle Pou cerró su campaña en este departamento con las diferentes listas de su sector en un acto en las instalaciones del Club Círculo Sportivo.

En relación a los debates entre candidatos, Lacalle Pou se manifestó afín a este tipo de instancias. “Lo he dicho más de una vez, si me toca ser el preferido en la interna, obviamente que vamos a debatir, si uno aspira a que tiene un buen programa de gobierno, se tiene que defender, lo tiene que poder sostener, tiene que dejarle bien claro a la ciudadanía que es mejor que el otro proyecto de otro partido político. Si es por ley, bueno será por ley, no debería de serlo”, acotó.

Haciendo alusión a cómo se definirá la fórmula del Partido Nacional, Lacalle Pou, respondió que existen cinco corrientes. “Lo que debería quedar el 30 de junio es el camino armado para en pocos días estar conformando la fórmula, no es lo mismo quién sale primero, segundo o tercero. Lo que tenemos que construir es de forma madura un camino para llegar a esa fórmula”, dijo.