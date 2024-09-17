El presidente de Paraguay agradeció personalmente a la tripulación de Uruguay que ayudó a combatir incendios

Con información de EFE

La tripulación del avión Hércules que la Fuerza Aérea Uruguaya envió a Paraguay para ayudar en el combate a los incendios forestales fue despedida por el presidente Santiago Peña, que encabezó este lunes un homenaje.

La tripulación abandonó Paraguay este lunes luego de cuatro días allí para ayudar en el combate de los incendios forestales que azotaron una vasta zona del Chaco paraguayo (oeste) fronteriza con Bolivia.

Peña entregó certificados de reconocimiento a los ocho tripulantes del avión C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya y valoró el gesto de Uruguay de haber apoyado en las tareas de extinción del fuego que se inició el pasado 2 de septiembre en el sector de Chovoreca, en el departamento de Alto Paraguay.

"Los cambios que está viviendo el medio ambiente, claramente, nos está poniendo estos efectos adversos, y creo que la mejor estrategia, aparte de la preparación, es la colaboración entre todos los países", destacó el mandatario durante un acto en la base aérea contigua al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el principal del país.

En un video divulgado por el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay puede verse parte del homenaje.

La aeronave, que arribó a Asunción el viernes y de inmediato se trasladó a la zona de los incendios, despegó el lunes de regreso a Uruguay.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general Julio Fullaondo, celebró que la colaboración de Uruguay "permitió un incremento considerable" de la capacidad y efectividad para combatir los incendios que lograron sofocarse el fin de semana.

Avión Hércules que viaja a Paraguay para ayudar en el combate a los incendios forestales, junto a la tripulación. Foto: Ministerio de Defensa.

"No solamente reconocemos la eficacia de sus intervenciones, sino también el espíritu de cooperación y solidaridad demostrado por el Gobierno de la hermana República Oriental del Uruguay", manifestó.

El voraz incendio afectó unas 190.000 hectáreas de bosque nativo, entre ellas al menos 4.000 hectáreas del Monumento Natural Cerro Chovoreca, un área silvestre protegida limítrofe con Bolivia. Este foco, junto a otros en Bolivia y Brasil, provocaron que esta región de Sudamérica se viera repleta de humo días atrás.