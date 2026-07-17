El futuro de la esquina de Pocitos que fue palacio, un hotel lujoso, una empresa pública y un restaurante surrealista

Si alguien de alguna manera hubiese permanecido sentado frente a la esquina de José Martí y Benito Blanco durante 130 años habría visto una de las trayectorias urbanas más curiosas de Montevideo.

A fines del siglo XIX se levantó allí un palacete, que primero fue residencia familiar, luego hotel lujoso, sede de un organismo público, alojamiento de reparticiones militares durante la dictadura y finalmente un montón de escombros.

Tras su demolición, se construyó una estructura que albergó varias propuestas gastronómicas a lo largo de los años, entre ellas un restaurante inspirado en un artista vanguardista.

El edificio en el que estaba hasta hace un mes el restaurante Dalí, junto a otros locales, también fue demolido como su antecesor.

Y ahora, en este padrón que ocupa un tercio de la manzana, se va a construir un local para una cadena de supermercados.

Con la cicatriz de dos demoliciones, esta esquina del barrio Pocitos tiene una historia fascinante.

El palacete francés de Villa Sara que se construyó a fines del siglo XIX en el barrio actual de Pocitos Centro de Fotografía de Montevideo

A lo largo de un siglo

En 1896, Tomás Clodomiro de Arteaga, un poderoso hacendado, decidió construir una mansión en un balneario de la alta sociedad: Pocitos.

Le encargó el proyecto al arquitecto español Emilio Boix y Merino. El palacete francés, en la esquina de José Martí y Juan Benito Blanco, recibió el nombre de una de las hijas de Arteaga. Se lo conocía como Villa Sara, según la presentación Arquitecturas Ausentes que hizo el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop Uruguay) en 2016.

Un libro publicado por OSE, organismo que más adelante tendrá que ver con la vida del edificio, alude al esplendor del palacete en la época de De Arteaga.

“Banquetes familiares, reuniones políticas y empresariales, extensas jornadas veraniegas, ostentosas fiestas de gala, dieron brillo e identidad a esa privilegiada esquina del afamado balneario, situada a escasos metros de la playa”, dice el libro Agua Potable: Historia y sensibilidad, escrito por Danilo Ríos, ingeniero civil, docente universitario y exjerarca de OSE.

Pero aquella primera etapa terminó con la muerte del dueño del palacio. Y en 1907, el inmueble fue vendido al empresario italiano Jaime Giacomo Molfino.

Molfino aprovechó las instalaciones y puso en funcionamiento un hotel. Según el libro citado, el Palace Hotel Pocitos era “amplio y fastuoso” y tenía una clientela principalmente argentina.

Sector para el baño masculino en la playa de Pocitos en la década de 1900 Centro de Fotografía de Montevideo

Sin embargo, en 1944 el hotel cerró y el inmueble pasó a manos del Estado. Lo empezó a usar la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. Y cuando se estatizó la excompañía de Aguas Corrientes y en 1952 se creó la OSE, la empresa pública tomó como sede la vieja Villa Sara.

Pero en 1971, OSE se mudó a una nueva sede en la calle Roxlo y pocos años después, durante la dictadura, la residencia alojó reparticiones del Ejército. Luego quedó deshabitada y se demolió. Según el libro de OSE esto sucedió en 1981, pero según la presentación de Arquitecturas ausentes fue en 1974.

En cualquier caso, ambos documentos lamentan lo que se construyó después. La presentación de Cicop dice que “una pieza de calidad infrecuente en el escenario de la ciudad salió de la órbita pública para convertirse en escombro” y que la siguió “un acondicionamiento precario de espacios comerciales”.

Esquina de José Martí y Benito Blanco donde se demolió la construcción existente para construirse un Tienda Inglesa Ignacio Sánchez

Los últimos años

En esos locales hubo parrilladas, comercios de comida asiática y, recientemente, en el vértice de la esquina, el restaurante en homenaje al artista Salvador Dalí con su propuesta de tapas creativas y tragos de autor.

Pero a mediados de junio de este año, el restaurante comunicó que se mudaba. Subió un video a su cuenta de Instagram donde el local se para en cuatro patas y se aleja de la esquina.

Los escombros que aparecen en el video se volvieron realidad poco después: hoy en día casi toda la estructura del padrón ya fue demolida. En su lugar, se construirá un supermercado.

Matilde Antia - Acto de Martin Lema, candidato a Intendente de Montevideo por la Coalicion Republicana para las elecciones departamentales y municipales de Montevideo, en Mercado de Flores en Montevideo, ND 20250502, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por los problemas de convivencia que se habían generado, la alcaldesa Matilde Antía celebró la demolición. El lugar se había vuelto un foco de personas en situación de calle.

"Durante mucho tiempo, menos Dalí, todos los demás negocios estuvieron cerrados", contó a El País. "Teníamos muchas denuncias de vecinos, de por lo menos seis o siete personas siempre juntas oficiando de cuidacoches y generándole problemas a la gente".