El Frente Amplio revisará "las condiciones" de los acuerdos "de cooperación" militar con Estados Unidos

Redacción El País

La Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores votó en la sesión de este lunes una nueva autorización para que ingrese al país el 6 de abril —y hasta el 15 de mayo— una delegación de 10 efectivos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para participar de otro Evento Conjunto de Capacitación de Operaciones Especiales.

La iniciativa debió ser desarchivada por haberse ingresado en la anterior legislatura, y está inscripta en un acuerdo de cooperación al que se llegó con el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, que ahora el Frente Amplio busca volver a discutir.

Luego de votar la visita de los militares estadounidenses, la senadora Bettiana Díaz aseguró que la aprobación del actual oficialismo se debió a la necesidad de "respetar" los acuerdos con "esta misión extranjera", pero que la voluntad del gobierno de Yamandú Orsi era "revisar las condiciones y otros acuerdos que puedan estar dándose con la nueva ministra de Defensa" Sandra Lazo en el marco de los conveniods "de cooperación", dijo la legisladora de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión.

La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo más adelante en la misma sesión que consideraba importante "dar esa discusión nuevamente en el Parlamento".

El debate en este sentido continuará con el desarchivo de un proyecto de ley ya presentado por el Frente Amplio en el período pasado, firmado por los senadores Daniel Caggiani, José Carlos Mahía, Mario Bergara, Óscar Andrade, y la hoy ministra Lazo, entre otros.