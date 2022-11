Poder Ejecutivo no refutó que la reforma previsional establezca "trabajar más para cobrar menos", dijo Abdala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el Pit-Cnt se presentó ante el Parlamento con un informe sobre el impacto de la reforma jubilatoria en las futuras generaciones. Según el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, "ha quedado sólidamente establecido en el Parlamento, y no ha sido refutado esto por ningún representante del Poder Ejecutivo, que en cualquiera de las franjas salariales actuales el proyecto del Poder Ejecutivo establece básicamente trabajar más para cobrar menos".

En su discurso tras el paro general parcial de este martes, Abdala había desafiado al Ejecutivo a defender "con fundamentos rigurosos, técnicos y sólidos, qué valoración hace de los planteos del Pit-Cnt". Este miércoles, tras su exposición en el Parlamento, aseguró que "hasta ahora no han sido refutados".



Por otra parte, Abdala aseguró que ha quedado demostrado que "otra reforma es posible, en tanto sea con diálogo social, en tanto sea integral y en tanto no eluda la necesidad de ver una financiación equitativa para sostener los derechos de la gente".

El País le planteó a Abdala la afirmación que hizo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien aseguró que el discurso de "que se va a trabajar más para cobrar menos es mentira y se trata de "un discurso marketinero (...) No es una cuestión de dichos o de publicidad, acá es la cuestión que hacemos los cálculos y en todas las hipótesis de franjas salariales terminás trabajando más y cobrando menos. Bueno, que se lo digan a la gente", respondió Abdala.



"Para nosotros la seguridad social hace a los mecanismos de protección social, de lo que el mercado no resuelve. Bueno, entonces hay que cambiar la financiación. Tiene que aportar más el que tiene más, hay que mejorar derechos y además no está bueno, como plantea el Poder Ejecutivo, decirle a la gente que se tiene que jubilar cinco años después para terminar cobrando menos que lo que cobraría ahora", continuó.

En próximos días, la Comisión por la reforma previsional comenzará a trabajar en subcomisiones donde nuevamente la delegaciones, van a ser recibidas. "Nosotros vamos a tratar de, no solamente dialogar aquí en el Parlamento, sino dialogar a lo largo de lo ancho del país con toda la población, porque repito, es central que la gente sepa cuál es el tipo de reforma que se quiere estar aprobando", cerró Abdala.