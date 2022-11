El gobierno advirtió por una actitud "marketinera" en la discusión por la reforma de seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El escenario bajo el cual se comenzó a discutir en el Parlamento el proyecto de ley que pretende reformar la seguridad social mantiene a sus principales actores parados en el mismo lugar. Transcurridas las dos primeras jornadas en la comisión especial que se conformó en el Senado para su tratamiento, el debate ya registró cruces entre oficialismo y oposición.

El miércoles por la tarde asistió el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, junto al redactor y referente del proyecto de reforma, Rodolfo Saldain, y otras autoridades de gobierno como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.



Mieres, inició la presentación asegurando que la reforma es “necesaria” y “justa”. Además de destacar el nivel de diálogo sin “antecedentes en la historia” del país, el jerarca remarcó que “es el tiempo de la reforma”.



Luego, Mieres destacó que una vez aprobado el proyecto de ley se garantizará la “libertad de trabajo” porque personas que se jubilen y quieran seguir trabajando ya no lo harán “en negro”.



Más adelante, Saldain hizo un repaso de lo que cambios incluidos en el proyecto de ley y un extenso diagnóstico de la situación actual, como forma de mostrar la necesidad de una reforma.



Desde la oposición, uno de los primeros salir al cruce fue el senador comunista Óscar Andrade, quien recriminó que el gobierno “incumple” con una promesa hecha durante la campaña electoral. “Como lo voy a decir afuera -de la comisión-, no tiene sentido que acá no exprese que una de las promesas fue que no se iba a modificar la cantidad de años de trabajo. Y es muy claro que el proyecto que estamos considerando no va en esa misma dirección”, sostuvo.



Mieres, en tanto, le contestó que el corrimiento de la edad jubilatoria a los 65 años “recién” se hará efectivo para quienes actualmente tienen 47 años y que “es un paso que realmente hay que dar”.

El jerarca afirmó que la edad de retiro “efectiva” de los uruguayos hoy es 63 años. “Que no se diga que van a bajar las jubilaciones, porque no es verdad” sentenció Mieres. Y agregó: “Es verdad que hay que trabajar más tiempo. Mujica dijo que los uruguayos vamos a tener que trabajar unos cuantos años más. Pero no vamos a ganar menos. Esa vinculación, que es fácil de hacer en una discusión ‘marketinera’, no es real, y nosotros la rechazamos”.



Y minutos después, el ministro enfatizó que



El jerarca aseguró que “se están mezclando cosas” y remarcó que quienes se jubilen a los 65 años tendrán a la misma tasa de reemplazo que actualmente tienen los que se jubilan con 60 años.



Más adelante el senador frentista y líder de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, replicó que la conversación que daba hasta ese momento en sala no era “ni por asomo ‘marketinera’”. Y sostuvo que se trató de una discusión seria con reparos que la oposición planteó con “fundamentos” que algunos pueden compartir o no. “Pero acá no estamos hablando para la tribuna”, concluyó.

A la interna

Si bien los partidos que integran la coalición se mostraron en líneas generales conformes con el proyecto, hubo una única pregunta planteada por un legislador oficialista.



El senador cabildante Raúl Lozano consultó sobre las cajas Bancaria y de Profesionales y el motivo de que los US$ 75 millones que, según dijo, aportan a través del IASS vaya para el BPS y no para financiar sus propias jubilaciones.



La respuesta llegó por parte del director de OPP. Sin preámbulos Alfie afirmó que “quitar esos recursos y dárselos para que sigan financiando regímenes especiales y de privilegio, no parece algo razonable”. Y resaltó que este impuesto es parte del financiamiento que se da al sistema de seguridad social para otorgar “beneficios” a las personas que perciben bajos ingresos.



Esa fue la única inquietud que llegó por parte de los legisladores oficialistas en las cerca de cinco horas que duró la sesión.



Es que aunque se manifestó que en éstas semanas se recibirán a todas las delegaciones que lo soliciten, el convencimiento de que la coalición de gobierno ya tiene acordado respaldar el proyecto se hace evidente durante el debate en comisión. De hecho, tampoco hubo senadores que debatieran con la oposición. Fue prácticamente un intercambio entre las autoridades del gobierno y los senadores del Frente Amplio.

Sin preguntas

El jueves por la tarde la comisión volvió a reunirse para recibir a las autoridades del Ministerio de Defensa. A diferencia del día anterior donde el intercambio entre legisladores fue por momentos duro, la sesión duró apenas 23 minutos.



El ministro de Defensa, Javier García, expuso ante los senadores su respaldo político al proyecto y explicó el impacto que tendrá para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas lo que se propone en la reforma.



En particular, el artículo 45 que establece que al momento de jubilarse se tomará como valor de sueldo el promedio de los 25 años de mayores ingresos. Para García, dado que los militares actualmente contabilizan los últimos cinco años, “por ser el sistema militar una proyección de carrera”, habrá “un significativo impacto”.



Una vez finalizada su exposición ningún legislador, tanto del oficialismo como de la oposición, hicieron preguntas. Y la sesión finalizó. De hecho, una de las críticas que se escuchó desde el Frente Amplio la hizo el senador socialista Daniel Olesker el miércoles.



El legislador manifestó que “dadas las enormes diferencias entre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el resto, debería aplicarse de manera inmediata el nuevo sistema que se propone en la Caja Militar y no esperar la transición”.