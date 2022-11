Lema a Fernando Pereira: "O empieza a estudiar los temas o deja la demagogia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, respondió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por asegurar que él "no se enteró que es gobierno y sigue actuando como un diputado duro de la oposición". "O empieza a estudiar los temas o deja la demagogia", disparó Lema.

"No se puede hacer demagogia con situaciones de tanta vulnerabilidad. Solo el presidente del Frente Amplio defiende que producto de maniobras los alimentos no lleguen a donde tienen que llegar", aseguró el jerarca en rueda de prensa, lamentando la posición del presidente del Frente Amplio de apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que fue denunciada ante Fiscalía por el Mides por presuntas irregularidades en el manejo de alimentos.



"Porque si acá lo que importa es que los alimentos lleguen, debería poner el eje en la accesibilidad de los alimentos, no de la defensa un intermediario que tiene irregularidades, y tales irregularidades, ¿contra quiénes van? Contra los más vulnerables", enfatizó Lema.



"Hay menos demanda de la que se decía, acá se utilizó la alimentación como instrumento político y eso tiene que ser rechazado no solo desde el gobierno, está en la característica de país", agregó el titular de la cartera y aseguró que toda la información recopilada sobre las irregularidades de las ollas populares organizadas por la CPS "están a disposición del presidente del Frente Amplio" y del Parlamento.

Este martes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en diálogo con Montevideo Portal que el secretario de Estado “no se enteró que es gobierno y sigue actuando como un diputado duro de la oposición”.



"Hacen una conferencia por lo alto, cuando en realidad Uruguay tiene otros problemas. La crisis alimentaria, más pobres, menos ingresos y una reforma de la seguridad social que no es justa. Este gobierno cada vez tiene menos para mostrar y más para explicar", agregó Pereira.

Lacalle Pou y Delgado apoyan a Lema

Tras los dichos de Pereira, quien salió en defensa de Lema fue el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, quien a través de Twitter publicó: "Pereira no se enteró que ahora es el Presidente de un partido político y no de un sindicato".



Por otro lado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este martes respecto a las declaraciones de la CPS, que rechazó las “amenazas y mentiras” luego de que el Mides denunciara irregularidades ante Fiscalía.



"Lo que nosotros hemos visto y comprobado, es que lamentablemente en un momento y una situación que muchos compatriotas viven, que necesitaron y necesitan un plato de comida, de una solidaridad muy grande por parte de muchos uruguayos, y además un apoyo muy fuerte por parte del Estado (…) que haya el Ministerio de Desarrollo Social encontrado la existencia de declaraciones de ollas que no existían, o de que había un tinte político partidario en algunas ollas para recibir la alimentación, algunas otras que decían que comían 200 y pico de personas todos los días, y resulta que eran menos de la mitad, un tercio, y algunos días, ¿no amerita una investigación? (...) De ser cierto y confirmarse es una actitud miserable”, apuntó el presidente.



“Estamos hablando del hambre de los uruguayos, de gente que necesitaba alimentarse. ¿En serio parece lógico defender la existencia de esas cosas? Nosotros vamos a ir hasta el hueso”, aseguró.



"Si se hizo eso con el alimento que teóricamente iba para la gente, si se mintió descaradamente, si se hizo proselitismo y además en algún caso si se comercializó, estamos ante un acontecimiento miserable y triste", señaló Lacalle Pou.