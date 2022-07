Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de reforma de Ley Orgánica Militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, informó este viernes el Ministerio de Defensa Nacional.



El ministro de la cartera, Javier García, expresó en su cuenta de Twitter que el proyecto apunta a la "modernización, profundizar el trabajo conjunto a través del Esmade (Estado Mayor de la Defensa), trabajar en áreas de formación conjunta, jerarquizar misiones como ciberseguridad, cambios en las condiciones de ingreso, entre otros".

En el mensaje incluido en el proyecto, se resumen los principales cambios que este propone.



En cuanto a la composición, jurisdicción y organización "se establece con precisión la jurisdicción de cada Fuerza (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), evitando zonas de solapamiento y duplicación nada aconsejables".



En el capítulo de misiones, se establece que “se reformulan las tareas principales y subsidiarias de las Fuerzas Armadas, adecuándose a la Política de Defensa”. “Se le asigna al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a los fines del desarrollo y de la Defensa Nacional”, detalla.



Para el estatuto del personal militar "se establece una redacción más categórica del principio de no discriminación, estableciendo que en el ámbito de las Fuerzas Armadas no se admitirá ningún tipo de discriminación".



Además, indica: "El personal militar que pase a situación de retiro queda automáticamente liberado de las obligaciones que impone el estado militar (con algunas excepciones establecidas en la Ley 19.775), eliminándose el plazo de cuatro años previsto actualmente".



Sobre la estructura, escalafonaria y grados, "se crea dentro de la jerarquía de oficiales superiores, el grado de 'Coronel Mayor' para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, y de 'Comodoro' para la Armada Nacional".



También indica que "la Reserva deja de pertenecer al Cuerpo de Apoyo y Complemento, siendo incluida como uno de los Cuerpos en que está comprendido el personal superior: A) Comando, B) Apoyo y Complemento, C) Servicios Generales y D) Reserva”.

Sobre el ingreso del personal militar, el mensaje detalla que "en relación a los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas se modifica el relativo a la ciudadanía, requiriéndose ser ciudadano natural y respecto al nivel de estudios, se establece para el personal subalterno, tener aprobada Educación Primaria completa”.



“El nivel de estudios de educación media básica completa deberá ser completado para poder ascender, pero no será causal de baja posterior. Asimismo, se establece el compromiso de diseñar estímulos para la continuidad de los estudios por parte del personal”, especifica.



Por otra parte, sostiene que "se instaura nuevamente la 'Reforma' como posición jurídico administrativa del personal superior -instituto que había sido derogado por la Ley 19.775- y se regula su concepto, las causas que la originan y las consecuencias del pase a dicha situación”.



Respecto al régimen disciplinario, señala que "se modifica el artículo 141 a los efectos de establecer que para disponer la baja de oficiales generales y superiores, se requerirá previamente, la venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, según corresponda".



"Se elimina el último inciso del artículo 142 a fin de eliminar la contradicción existente con el artículo 141, el cual establece que el personal superior por resolución del Poder Ejecutivo puede ser baja como sanción, en tanto el actual artículo 142, dispone que dicho personal pasará a situación de Reforma si correspondiere”, señala.



A continuación el proyecto completo: