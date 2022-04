Sin acuerdo con oposición, gobierno remitirá proyecto de reforma de ley orgánica militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa Javier García informó este jueves que el Frente Amplio se retiró de una mesa de diálogo iniciada hace casi un año con motivo de la reforma de la ley orgánica militar. De esta forma, el proyecto será remitido por la coalición al Parlamento "próximamente".

En rueda de prensa en el marco de la asunción de Rodolfo Pereyra como jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), el secretario de Estado indicó que desde el año pasado han insistido con una mesa de diálogo con la oposición para que este proyecto sea de consenso. Sin embargo, señaló: "Esta semana el Frente Amplio nos informó formalmente que se retiraba del diálogo, que enviáramos el proyecto de ley al Parlamento", dijo.

Recordó que el 8 de junio pasado su cartera entregó un anteproyecto de la reforma prevista, cuya elaboración "costó mucho". Hasta la negativa del Frente Amplio, dijo que se habían alcanzado "dos reuniones" a nivel de todos los partidos políticos.



Sobre el paso que comunicó la oposición, García subrayó que ya hace casi un año atrás había expresado su voluntad de que "en un tema tan importante como una ley orgánica de las Fuerzas Armadas" se hiciera lo que no se había hecho antes: "dialogar con todos los partidos políticos, ya que eso amplía la base y le da más estabilidad".

Consultado sobre qué razones esgrimió el Frente Amplio para no seguir en negociaciones, dijo: "No voy a interpretar las razones, no se me dieron". Aunque de todos modos, retrucó: "Nos parece, en cierta medida, contradictorio que por un lado se reclame diálogo (...) y así abruptamente se retire del diálogo".



La nueva redacción contemplará "continuidad y cambio", adelantó García. "Hay cambios con respecto a la ley orgánica pasada en lo que hace a la estructura, al papel de Estado Mayor de la Defensa, dándole una participación mayor en todo lo que hace a la formación militar porque hay elementos que son comunes", dijo el ministro.



Además, indicó que "propone cambios en las jerarquías de los oficiales y al mismo tiempo propone también algunos elementos que habilitan, por ejemplo, que se considere la situación de reforma cuando hay oficiales que cometen faltas tanto penales o de otro tipo grave, que impide que continúe ostentando su condición militar".