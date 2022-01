Ediles de la oposición resolvieron que no votarán préstamo del BID salvo que haya cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Montevideo (IMM) quiere solicitar un préstamo de US$ 70 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero los ediles de la oposición en Montevideo resolvieron este lunes no acompañar "en sus actuales términos" la propuesta que envió la comuna a la Junta Departamental.

Tras una reunión, los representantes departamentales de la coalición decidieron mantener su "disposición a continuar dialogando con las autoridades", según informaron.

Para esas conversaciones designaron a los coordinadores de bancada de los respectivos partidos políticos: por el Partido Colorado el edil Matías Barreto, por la Unión Vecinal el edil Víctor Prado y por el Partido Nacional el edil Rafael Seijas.

El préstamo que busca la comuna tuvo varios cuestionamientos por parte de la coalición de gobierno. Una de las críticas que había realizado el Partido Nacional fue la no priorización del saneamiento y, además, la financiación a 25 años de bienes que no son durables como contenedores o camiones.



Frente a los cuestionamientos, la IMM envió una carta a finales de diciembre a la bancada de ediles del Partido Nacional, donde aceptó la propuesta de realizar obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios de Montevideo. Sin embargo, indicó que se hará "utilizando fondos propios" y no modificando el destino del dinero del préstamo del BID.