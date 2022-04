Ediles blancos volvieron a presentar proyecto de saneamiento para Montevideo; FA no lo votó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Partido Nacional sometió este jueves a votación en la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de resolución donde se solicita a la Intendencia de Montevideo (IMM) que destine US$30 millones al saneamiento de distintos barrios del departamento. Toda la coalición apoyó la resolución, mientras que los ediles del Frente Amplio no la votaron, informó a El País el edil nacionalista Fabián Bravetti, impulsor de la iniciativa.

La idea es destinar “la suma total de US$30 millones que la Intendencia estaba dispuesta a aportar a este préstamo (del Banco Interamericano de Desarrollo)” a proyectos de saneamiento, contó Bravetti. “Tenemos la posibilidad de hacer saneamiento en esos barrios, incluso en más barrios de los que proponía el (proyecto del préstamo del) BID”, afirmó.



En el proyecto de resolución, al que accedió El País, se solicita que la IMM destine “de inmediato” los fondos a obras de saneamiento en Casabó Norte - Rincón del Cerro, Barrio Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza, además de un colector de refuerzo para la cuenca del Arroyo Mataperros.

La iniciativa se votó hoy en la Junta, pero Bravetti, junto a la bancada nacionalista, ya la había intentado presentar el pasado jueves, en la misma sesión en la que no se aprobó el préstamo por US$ 70 millones del BID. Sin embargo, señaló el nacionalista, es ese momento los ediles frenteamplistas se levantaron de sala y no hubo quórum para la votación.



Consultado al respecto, el edil del Frente Amplio Martín Nessi dijo a El País que “la semana pasada (los ediles nacionalistas) hicieron una presentación que no fue reglamentaria, no ingresó formalmente la solicitud”. “Nosotros tratamos las propuestas cuando ingresan desde el punto de vista formal, mientras no son ingresadas desde el punto de vista formal no tienen validez”, sostuvo.



Al respecto de por qué la iniciativa no se votó esta tarde expresó: “El Partido Nacional presentó la propuesta hoy, para que se votara hoy”.

“Solicitamos que se ingresara como todos los puntos que se tratan en la Junta, que ingrese por asuntos entrados, que vaya a comisiones y que tenga tiempo de discusión pertinente, eso no fue aceptado por el Partido Nacional”, manifestó. “Como no se aceptó la propuesta, (el proyecto) se puso a votación hoy, de forma inmediata sin dar tiempo al análisis ni al intercambio”, añadió Nessi.



Por su parte, Bravetti manifestó: “Si tanto la bancada del Frente Amplio como la nuestra entendía que la prioridad era llevar el saneamiento a la gente y no dejar sin saneamiento a distintos barrios, nosotros encontramos los recursos, ahora la pelota está en la cancha de la Intendencia”.



“Ahora que el proyecto no fue aprobado por el Frente Amplio, nosotros vamos a estudiar otros mecanismos para que llegue a la Intendencia nuestra propuesta, aunque no sea por la vía formal de la Junta Departamental”, afirmó el nacionalista.



Saneamiento y la bancada del FA Consultado sobre si la bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo planea algún proyecto relacionado al saneamiento, Nessi respondió que no.



"La ejecución de proyectos (de este tipo) es potestad del Ejecutivo Departamental, no es una potestad del Legislativo", sostuvo.



“La Intendencia de Montevideo anunció que iba a presentar un proyecto que contemplaba las dos áreas de trabajo que se habían manejado en el préstamo no votado, es decir, saneamiento y limpieza, y estamos a la espera de esa presentación de la intendencia”, explicó.

El financiamiento del proyecto de resolución

El proyecto de resolución elaborado por Bravetti detalló cómo se conseguiría la financiación para llevarlo a cabo. En el proceso de negociaciones por el préstamo del BID "las autoridades de la Intendencia de Montevideo se comprometieron a modificar el programa aprobado en US$12 millones con el objetivo de ampliar la contrapartida local, la cual pasaba a una totalidad de US$24 millones", sostiene el documento.



"Además, la Intendencia de Montevideo comprometió más fondos presupuestales por US$2 anuales para infraestructura en saneamiento a partir de 2023 y hasta el final del periodo de gobierno", puntualiza el texto.



"Dicho proyecto no alcanzó las mayorías especiales requeridas para el endeudamiento, lo que libera la contrapartida local de US$24 millones asumida por la Intendencia de Montevideo y los US$2 millones anuales hasta el final del período, totalizando unos US$30 millones (que son los que se presupuestan en el proyecto de resolución presentado)", establece.