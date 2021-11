Edil Diego Rodríguez sobre Cosse: "Se cree impune, pero no lo es"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez salió al cruce de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien resolvió no comparecer a la Junta Departamental el próximo lunes 8 de noviembre tal como había sido citada en régimen de Comisión General para informar sobre la contratación de los excustodios del expresidente fallecido Tabaré Vázquez.

Cosse dijo entrevistada en Azul FM que no concurrirá ella sino que "va a ir el prosecretario y la secretaria general; yo voy a delegar la participación".



Semanas atrás, en rueda de prensa, al ser consultada sobre por qué se había decidido contratar a los excustodios de Vázquez, Cosse respondió: "Ellos cuidaron a Tabaré durante toda su vida, bueno, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré".



Rodríguez planteó ante esto que "es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara". "Cómo dice el refrán, “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”. Se cree impune, pero no lo es", añadió.

Según dijo a El País el edil nacionalista, las actitud "la pinta de pie a cabeza en su manejo impune de la función pública, menospreciando al legislativo departamental, ninguneándolo, y obviamente muestra que a Carolina Cosse no le gusta que la controlen porque hay que recordar que ya hace unos cuántos meses cuando se la llamó en régimen de interpelación a sala tampoco concurrió escudándose por la pandemia y días atrás se la pudo haber visto con lo que fue el PIT-Cnt y el Frente Amplio en la juntada de firmas en la Corte Electoral a los abrazos y a los besos".



"Ahora ocurre exactamente lo mismo al manifestar públicamente que va a derivar su comparecencia a la secretaria general y al prosecretario demuestra un desprecio por la democracia que le hace honor al partido por el que fue electa ella: el Partido Comunista que no cree en las instituciones, no cree en la democracia y obviamente al decir que no viene a la Junta Departamental es un saludo para la barra comunista", añadió.

"Por más que ella se sienta impune no lo es, por más que ella se crea que puede hacer lo que quiera con la intendencia y utilizarla como una agencia de contratación de amigos no lo va a poder hacer y siempre va a tener al Partido Nacional como contralor", insistió Rodríguez quien concluyó diciendo que se trata de "una perla más al collar de irregularidades y oscurantismo que maneja la intendenta porque mucho viaje a Escocia y reunión con el príncipe, pero cuando tiene que dar la cara a los vecinos de Montevideo de las macanas que se manda con la plata de todos, delega".