Edil denunció planta de transferencia de basura frente a viviendas en Buceo y esto respondió la IMM

Redacción El País

El edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove denunció este jueves que la Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso un sitio de transferencia de residuos en Buceo justo frente a unas viviendas y junto a una cancha de baby fútbol.

El sistema de recolección de basura que se implementa en la capital permite, desde la adquisición de nuevos camiones con cajas desmontables, que los vehículos que levantan la basura de los contenedores en los barrios la lleven a sitios próximos y vuelvan inmediatamente a su recorrido, sin tener que ir a descargar al sitio de disposición final de residuos en la usina de Felipe Cardoso cada vez que se llenan.

En los sitios de transferencia de basura descargan su caja llena y vuelven al recorrido con otra vacía ubicada en el mismo lugar, y otros camiones más grandes se encargan de hacer el traslado de esas cajas a Felipe Cardoso. Esto redunda, según el plan de la comuna, en mayor eficacia a la hora de limpiar el departamento.

Pero el edil denunció que no corresponde ubicar una de estas plantas de transferencia de residuos en una zona concurrida como lo es Rivera y Chalchal, frente al Cementerio del Buceo.

De Locos!!!

La @montevideoIM estableció una planta de transferencia de residuos frente a las viviendas del Buceo; al costado de la cancha de Baby Fútbol; plena Avda. Rivera



Realizaremos un Pedido de Informes y trabajaremos por revertir la situación, por el bien de los vecinos. pic.twitter.com/i7IvWwOovW — Javier Barrios Bove (@JBarriosBove) August 31, 2023

En diálogo con El País Barrios dijo que recibió el llamado de vecinos del complejo habitacional por el mal olor y él mismo fue a ver la situación y aseguró que “es de locos”, por lo que decidió publicar un video en su cuenta de Twitter. Además, dijo que a 200 metros por la misma calle, pero hacia el oeste “está el cantón de limpieza” de la IMM y que la transferencia de residuos podría hacerse allí.

Según dijo, “hay restos de basura colgando” de las cajas desmontables y los pronósticos del tiempo “dan agua para el fin de semana, si eso se moja empieza a chorrear el lixiviado, que es el jugo de la basura (...) Si demoran un par de días se va a llenar de ratas, y si se moja vas a tener problemas”, apuntó el edil blanco.

Consultado por El País en torno el reclamo del legislador municipal, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Guillermo Moncecchi, declaró que estas “son cajas herméticas y estancas” por lo que no debería haber mal olor ni desborde de residuos, y que ya pidió personalmente “que revisaran” las situaciones denunciadas por el edil, porque “no debería suceder”. “Están hechas para no contaminar el lugar donde se hace la transferencia”, apuntó.

Con respecto al lugar elegido en Buceo, dijo que anteriormente los camiones se descargaban en un espacio del viejo Mercado Modelo en donde se inició una obra y debió cambiarse, pero que ya se encontró otro sitio para hacer la transferencia de residuos en la misma zona y que el del Buceo no durará más de unos pocos días. “Temporalmente” se va hacer la carga y la descarga allí, pero “no va a ser un lugar permanente, con seguridad”. “La semana que viene debería estar resuelto”, dijo Moncecchi.

De todas formas, dijo que “el impacto no es el que está vendiendo Barrios Bove”, quien hizo un pedido de informes con una serie de consultas sobre esta situación.