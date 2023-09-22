Duro choque entre Pablo Caram y Pablo Mieres por trabajo infantil en Artigas

Redacción El País

"Se malinterpretó". El intendente de Artigas, Pablo Caram, indicó por la tarde de ayer a El País que hubo “una confusión” con las declaraciones que había realizado más temprano sobre el trabajo infantil. Y dijo que esto fue así debido al “desconocimiento de la realidad de lo que es el interior profundo”. Por la mañana había asegurado que hay niños que realizan tareas en plantaciones de tabaco, algo que consideró “normal” porque en ese rubro “por lo general trabaja el núcleo familiar”.

Caram comentó que se trata de “niños de 13, 14, 15 años”. Aseguró desconocer si hay ilegalidad en esas situaciones. “Tendría que ir el Ministerio de Trabajo, yo hasta ahí no llego”, señaló en una entrevista con Canal 12. Y añadió: “Pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular”.

Sus dichos hicieron que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ordenara a un equipo de inspección salir a corroborar si existían situaciones de trabajo infantil en plantaciones de tabaco ubicadas en Artigas. En diálogo con El País, el líder del Partido Independiente mostró su “rechazo más radical a esas declaraciones que son contrarias a la legislación vigente”. Pero, a su vez, lamentó que se haga “un alegato a favor de una cosa que está prohibida por ley, que es el trabajo infantil”. Manifestó “sorpresa”, también, de que “una autoridad pública se manifieste con estos conceptos”. Y lanzó: “Parece increíble”.

También se pronunció el presidente del INAU, Pablo Abdala, al decir que participará de la inspección junto al ministerio comandado por Mieres. No obstante, adelantó que el instituto que preside “no ha tenido denuncias de ese tenor”, y aclaró que “no hay dos opiniones en cuanto a que el trabajo de los menores de 15 años es ilegal en cualquier circunstancia, cualquiera sea la naturaleza del trabajo”. “En este caso concreto se va a analizar y garantizaremos el cumplimiento de la ley”, apuntó el jerarca del Partido Nacional.

Además, discrepó con Caram, porque “la protección infantil implica la protección contra el trabajo infantil”, en el sentido de que “el trabajo que realizan los niños conspira contra su crecimiento y su desarrollo integral”, pues impide que puedan mantenerse en el sistema educativo y tener “un desarrollo armónico desde el punto de vista físico y emocional”.

Más tarde, Caram consideró que se “exageró demasiado” ante la consulta sobre la derivación en una inspección ministerial. “Se agarró un vuelo demasiado alto. Hay que conocer la realidad del interior”, indicó. Además de que habló con Abdala, quien le dijo -según contó el intendente- que “hay una reglamentación de derechos de los niños y adolescentes”. “Yo le dije: ‘Pablo, me malinterpretaron’. Yo dije que en el grupo familiar los gurises ayudan a los padres, nada más que eso”.

además Si hay delito, se aplicarán sanciones, dijo Mieres “Se hacen declaraciones que indican que ocurre ese fenómeno ilegal y saltan las alertas. Lo que hacemos es actuar, mandar inspectores a esas empresas vinculadas a ese sector de actividad (las tabacaleras) a efectos de corroborar”, indicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, después de las declaraciones de Caram. Y agregó que si se detecta el delito, se aplicarán las “sanciones correspondientes, además de que debe cesar la conducta”.

Reafirmar

Después que diera la entrevista a Canal 12, El País le consultó a Caram si se arrepentía de lo que había dicho. “No”, fue su respuesta. ¿Qué piensa cuando se le plantea que el trabajo infantil no está permitido?, se le preguntó luego, y contestó: “Creo que hubo confusión, y es desconocimiento de la realidad de lo que es el interior profundo. (En) cualquier grupo de familia de un chacarero, los hijos trabajan. Yo no dije que trabajan a sueldo. Trabajan para ayudar a los padres y para distraerse. En el medio rural no hay mucha actividad”.

Y continuó: “Dije que sí trabajaban los hijos de los plantadores de tabaco que después de secado, lo venden (...) Si es de la familia, yo prefiero que el gurí trabaje, como trabajamos toda la vida”.

Más temprano, había dicho: “Cuando yo terminaba las clases mi padre me hacía trabajar y nunca fue una deshonra”, y agregó, ante la repregunta de los periodistas que alertaban sobre el trabajo infantil: “A veces creo que por eso estamos con esas cantidades de gurises drogados, lo que es lamentable. El trabajo dignifica, otras cosas no”.