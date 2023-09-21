Ministerio de Trabajo e INAU ordenaron inspección en Artigas tras dichos de Caram sobre trabajo infantil

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ordenó a un equipo de inspección salir a corroborar si existe la situación de trabajo infantil en plantaciones de tabaco ubicadas de Artigas que señaló este jueves el intendente de ese departamento, Pablo Caram.

En diálogo con El País, Mieres manifestó su “rechazo más radical a esas declaraciones que son contrarias a la legislación vigente”. Pero a su vez lamentó que Caram haga “un alegato a favor de una cosa que está prohibida por ley, que es el trabajo infantil”. El ministro manifestó “sorpresa” de que “una autoridad pública se manifieste en estos conceptos”. “Parece increíble”, lanzó.

Mieres aseguró que un equipo de inspección del ministerio “va a llevar adelante una operación de control de las plantaciones de tabaco en el norte”, y afirmó que no se estaba en conocimiento de la situación comentada por Caram. “Si supiéramos habríamos actuado antes”, explicó.

“Se hacen declaraciones que indican que ocurre ese fenómeno ilegal y saltan las alertas y lo que hacemos es actuar, mandar inspectores a esas empresas vinculadas a ese sector de actividad a efectos de corroborar”, indicó y agregó que si se detecta el delito, se aplicarán las “sanciones correspondientes, además de que debe cesar la conducta”.

Formalmente, Mieres señaló que el trabajo está totalmente prohibido para los menores de 15 años y que entre esa edad y los 18 se requiere una autorización del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Y señaló que ya se acordó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef para hacer un nuevo relevamiento en todo el territorio nacional a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre trabajo infantil. “Estamos esperando que el INE termine el censo para que inicie el relevamiento porque hace mucho tiempo que el Uruguay no tiene datos actualizados de trabajo infantil”, señaló.

Por su parte, Pablo Abdala, presidente del INAU, dijo a El País que participará de la inspección junto al ministerio de Trabajo, pero adelantó que el instituto que preside "no ha tenido denuncias de ese tenor".

A su entender, "no hay dos opiniones de que el trabajo de los menores de 15 años es ilegal en cualquier circunstancia, cualquiera sea la naturaleza del trabajo", y por encima de los 15 solo es posible "cuando es decente y cuando se practica con garantías". "Eso en este caso concreto se va a analizar y garantizaremos el cumplimiento de la ley", apuntó.

Pablo Abdala, presidente del INAU. Foto: Estefania Leal

"No hay dos interpretaciones posibles ni un término medio, estas cosas hay que verlas en blanco o negro", dijo Abdala y agregó que "el Uruguay tiene un bien ganado prestigio" internacional en esta materia, porque está "entre los países con los niveles más bajos de trabajo infantil o adolescente ilegal".

Abdala dijo discrepar con las afirmaciones de Caram porque "la protección infantil implica la protección contra el trabajo infantil", en el sentido de que "el trabajo que realizan los niños conspira contra su crecimiento y su desarrollo integral" porque impide que puedan mantenerse en el sistema educativo y tener "un desarrollo armónico desde el punto de vista físico y emocional".

La polémica se inició esta mañana, cuando el intendente de Artigas, Pablo Caram, aseguró que en su departamento hay niños trabajando fundamentalmente en plantaciones de tabaco, algo que consideró “normal”. Apuntó que el rubro del tabaco "genera mano de obra de principio a fin porque no hay máquinas” y que se vende todo lo producido a la compañía Montepaz.

Pablo Caram. Foto: Darwin Borrelli.

Allí dijo que hay niños trabajando porque en ese rubro “por lo general trabaja el núcleo familiar”. “Es el hijo, la nuera, algún nieto”, dijo y agregó que “son niños de 13, 14, 15 años”. De todas formas, aseguró desconocer si hay ilegalidad en esas situaciones. “Tendría que ir el Ministerio de Trabajo, yo hasta ahí no llego”, señaló en entrevista con el programa Desayunos Informales (Teledoce) .

“Pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular”, aseguró el dirigente del Partido Nacional.