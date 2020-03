Se duplican pedidos de seguro de paro y prevén que el número seguirá creciendo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los efectos del coronavirus sobre el empleo ya se hacen notar. Al 18 de marzo se habían presentado 21.103 solicitudes de envío al seguro de paro. “Todo indica que el número seguirá creciendo”, aseguró a El País el ministro de Trabajo Pablo Mieres.

Solo entre el 9 y 15 de marzo se presentaron 4.182 solicitudes y entre el 16 y el 18 de marzo se registraron 13.174 pedidos, dijo a El País el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz.



En ese marco, explicó que son solicitudes y no beneficiarios, ya que en determinados casos la empresa puede dar marcha atrás o el mismo BPS puede rechazar el pedido en casos no contemplados en la ley. De acuerdo con los datos a los que accedió El País, aproximadamente la mitad de las solicitudes corresponden a Montevideo. Le siguen otros departamentos como Canelones, Maldonado, Colonia, Paysandú, Salto y Tacuarembó, en ese orden.

La mayoría de las causales de solicitud de seguro de paro son por suspensión: 14.027 (cuando se mantiene la relación laboral y se debe tomar al trabajador a los cuatro meses). Los pedidos por despidos son 3.531 y por reducción 3.545 (de horas de trabajo o de jornadas).



Mieres dijo a El País que el número de solicitudes “es razonable” y es “probable” que los pedidos de seguro de paro se incrementen dada la situación vinculada a la pandemia. “Ya teníamos una tendencia creciente al seguro de paro antes de esta situación. De hecho, el último dato que había mensual de enero de este año era de más de 40.000 personas en seguro de paro cobrando en total”, explicó.

En tanto, indicó que en febrero las solicitudes nuevas de seguro de paro fueron alrededor de 10.000. Según Mieres, todo indica que la cantidad de solicitudes seguirá creciendo “porque hay una reducción de actividad en pleno proceso. Esto es una situación aguda que es el resultado de un freno de actividad directamente vinculado a las decisiones que se tomaron en función de responder a la emergencia sanitaria”, explicó.



El ministro destacó que no se trata de una “cuestión estructural”, sino que se pronuncia por la presencia del coronavirus. “Espero que sea de corta duración, nadie sabe en realidad. Nadie puede decir con claridad cuánto va a durar. No he encontrado a un epidemiólogo, infectólogo o especialista en el mundo de la economía que lo diga. Estamos andando a ciegas”, opinó.



Mieres es optimista de que cuando empiece a volver a la normalidad la situación, también se reviertan los efectos en la economía. “La apuesta es que la actividad no desaparezca, sino que se reduzca sustancialmente para atender la problemática sanitaria, porque tenemos plena conciencia de que si se pone a cero todo, después arrancar es más difícil”, agregó en referencia a una posible cuarentena general reclamada por el SMU.

Mieres ingresa a Torre Ejecutiva para participar de una reunión del Sinae para atender casos de coronavirus en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto