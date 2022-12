Disputa entre Orsi y Cosse marca la interna del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse y Yamandú Orsi entraron juntos, sonriendo, a la nueva sede del Congreso de Intendentes ayer. No habían pasado 20 minutos desde las 10 de la mañana y a esa hora, nadie preveía lo que ocurriría después del mediodía.

Los jefes comunales se irían por separado, sin hacer declaraciones y sin intercambiar palabras. Andrés Lima, el intendente de Salto, se quedaría a almorzar y daría notas como nuevo vicepresidente del Congreso.



Sin acuerdo sobre un candidato único para presidir el organismo, el Frente Amplio terminó dejando el puesto al intendente blanco de Flores, Fernando Echeverría, después de un cuarto intermedio de una hora donde Orsi, Cosse y Lima buscaron que los blancos aceptaran la propuesta de una presidencia compartida, y no limaron las diferencias entre sí.



Antes de que comenzara la reunión, intendentes del Partido Nacional ya estaban en ronda afuera de la casona en el Prado, hablando por lo bajo. Guillermo López, Pablo Caram, José Yurramendi y Enrique Antía eran algunos de los convocados. El sanducero Nicolás Olivera puso fin a la reunión espontánea y elevó la voz al decir: “Los acuerdos se respetan”, antes de rumbear hacia la sala.

El Partido Nacional había informado que no estaba dispuesto a acompañar una presidencia compartida. Fue un anuncio informal que luego se consolidó en un comunicado, fechado el 7 de diciembre, donde apelaron a los estatutos del Congreso de Intendentes para argumentar la supuesta ilicitud del planteo, como informó El Observador.



La tensión y la expectativa estaban en el aire. A un costado Cosse hablaba con la secretaria general de la comuna de Montevideo, Olga Otegui, mientras que Orsi dialogaba con los intendentes Caram y Yurramendi, sentados a su lado, y ojeaba el material institucional distribuido sobre la mesa.



Primero López, el presidente saliente, repasó los logros e hitos de su mandato. Entonces Lima presentó la moción que alteraría el curso de la reunión: la propuesta de una presidencia compartida entre sus pares frenteamplistas, que permitiría mostrar seis meses de gestión de Orsi y otros seis de Cosse.

Congreso de Intendentes definen autoridades para el 2023. Foto: Francisco Flores

Lima argumentó que en la historia del Congreso de Intendentes “nunca había sido cuestionado” el nombre de un candidato y que, en definitiva, eran decisiones de cada partido. Recordó que en el pasado período la intendenta nacionalista Adriana Peña (de Lavalleja) y el colorado Marne Osorio (de Rivera) fraccionaron un mandato.



Pero la propuesta no fue de recibo de los intendentes blancos, que señalaron que el antecedente involucraba a dos fuerzas políticas diferentes. Olivera manifestó “desazón” y solicitó el cuarto intermedio para que el Frente Amplio dirimiera, siendo esta la primera moción en la historia en ser rechazada.

Temas clave del período que comenzó ayer Ayer se despidió de la presidencia López, el intendente de Florida, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón y las autoridades de Defensa y Ganadería.



En diálogo con El País, el jefe comunal se mostró “satisfecho por la respuesta” de sus colegas, la labor y el “fortalecimiento institucional” del Congreso que -a su entender- se logró en el período. Dijo que el diferendo sobre la presidencia requirió un trabajo “intenso” de las bancadas y que “dilatarlo en el tiempo hubiera generado un desgaste”.



Diferencias

Cosse, Orsi y Lima bajaron las escaleras y se sentaron en torno a una mesa de madera, en una sala de grandes ventanales que daba al patio del Congreso.



A su turno, cada uno gesticulaba y daba sus argumentos, abogando por la propuesta de un período compartido que habían discutido con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, en distintas instancias. Entraban y salían referentes de las tres comunas e, incluso, en un momento ingresó López, que volvió minutos después junto a Omar Lafluf, el intendente de Río Negro.



Allí se negoció la opción de cederle la presidencia a Echeverría, que hasta entonces tenía previsto ocupar la primera vicepresidencia.



En el balcón, dos funcionarios del Congreso comentaban que el episodio era “vergonzoso”. Y es que la imposibilidad de definir por un único nombre en la interna frentista terminó perjudicando aún más a la fuerza política que no podrá dirigir el Congreso de Intendentes en 2023. Y esto ya causó molestias en la coalición de izquierda.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la reunión del Congreso de Intendentes. Foto: Francisco Flores

En el entorno de los intendentes reconocieron que no había acuerdo entre ellos, a pesar de que luego se hiciera hincapié comunicacionalmente en la moción rechazada por los blancos, que habría sido el motivo de que “cedieran” la presidencia.



Que Lima sea vicepresidente -y no presidente- y que Cosse no fuera la solución -pese a que Orsi dijo que estaba dispuesto a votarla si no se destrababa la negociación- son indicios de esas conversaciones truncadas que los dirigentes señalan lejos de los micrófonos.



Aunque también remarcan que un cuarto intermedio de una hora, para los tiempos del Congreso de Intendentes, es poco, y que esperaban que los blancos aceptara la propuesta.



La alternativa del Frente Amplio llegó a la hora. “Hay humo blanco”, respondió Lima al salir de la sala. Mientras la decía frente a los demás intendentes, Orsi miraba de brazos cruzados, erguido, y Cosse se abanicaba, con la mirada perdida.