Olmos lamentó que el FA cediera presidencia del Congreso de Intendentes por "anteponer intereses personales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos lamentó este jueves la decisión de su partido de ceder la presidencia del Congreso de Intendentes, luego de que Yamandú Orsi y Carolina Cosse no llegaran a un acuerdo. "Caso de manual de anteponer intereses personales a los colectivos. Podemos y debemos rendir más, muchachada", publicó en su cuenta de Twitter.

Luego, consultado por la prensa sobre su pensar, Olmos expresó que le llamó la atención y le dolió la decisión.



"Creo que no le puede pasar al FA que no logre ponerse de acuerdo en el compañero o la compañera que nos representa y terminemos resignando un cargo de responsabilidad como es la presidencia del Congreso de Intendentes", detalló y enfatizó que "no hubo capacidad de pensar en el proyecto colectivo".

"No sé cómo impacta institucionalmente, pero sigo con preocupación el desenlace", agregó Olmos y reconoció que esta falta de acuerdo va más allá de la campaña presidencial, aunque "es un elemento que está pesando cada vez más".



"El FA es diversidad pero al final logramos ponernos de acuerdo. En el parlamento tenemos distintas visiones, pero discutimos, acordamos y después toda la bancada actúa unitariamente. Yo creo que esa es la línea que tiene que tener el FA y este episodio se salió de ese arreglo", cerró.

La discusión que terminó sin ganador

El Congreso de Intendentes sesionó este jueves para definir quién será su presidente durante 2023, un período que le corresponde al Frente Amplio, pero tras no llegar a un acuerdo, este cargo será ocupado por el intendente de Flores, el nacionalista Fernando Echeverría.



El partido de izquierda propuso que el mandato se dividiera seis meses para el jefe comunal canario, Yamandú Orsi, y los restantes para la capitalina Carolina Cosse. Sin embargo, los 15 jefes comunales del Partido Nacional no estuvieron dispuestos a habilitar esta opción.



Según supo El País, los equipos de Orsi y Cosse discutieron por una hora sin éxito con la mediación de Guillermo López (intendente de Florida) y Omar Lafluf (intendente de Río Negro) y se definió que el próximo presidente del Congreso sea el nacionalista Echeverría. Andrés Lima, frenteamplista e intendente de Salto, irá de vicepresidente.