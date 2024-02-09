Armando Castaingdebat asumirá el Ministerio de Defensa en marzo tras la renuncia de Javier García

Redacción El País

El dirigente nacionalista Armando Castaingdebat será el próximo ministro de Defensa, y sustituirá en esa secretaria a Javier García. Así lo confirmaron al El País fuentes del Poder Ejecutivo. El recambio tendrá lugar el próximo 4 de marzo, cuando García abandone su cargo y retorne al Senado para participar de la campaña electoral.

Castaingdebat fue subsecretario de Desarrollo Social, pero anunció su salida de este ministerio luego de que Luis Lacalle Pou anunciara el cese del ministro Pablo Bartol y, en su lugar, el nombramiento de Martín Lema. A partir de ese momento se generaron dudas respecto al futuro de Castaingdebat, ya que es suegro de Lema. Tras su salida, Castaingdebat regresó a su cargo como diputado.

"Mi relación con Lacalle Pou comenzó hace muchos años, soñando con que si algún día llegaba a ser el presidente íbamos a hacer un Ministerio de Deporte y yo iba a ser el ministro", contó entonces tras despedirse de la cartera a la que había llegado "con pocas ganas" pero a la que había aprendido a querer.

Castaingdebat asumirá su puesto dos días después de que el presidente Lacalle Pou asista al Parlamento a brindar “un informe sobre la situación actual” del país, que realiza desde que asumió.

A la salida del Consejo de Ministros de este jueves, el primero sin la presencia de Álvaro Delgado que renunció para ser precandidato nacionalista, García habló con la prensa sobre los cambios de jerarcas de este año.

“Los cambios que puede haber no significan cambios de gestión. Continuidad en la gestión, remate, y seguir avanzando en las cosas que quedan”, aseguró García, quien participó de la presentación oficial de la candidatura de Delgado, que propone la “reelección” del gobierno.

Otra figura que también dará un paso al costado en marzo para meterse de lleno en la campaña es Lema, ministro de Desarrollo Social desde mayo de 2021, tras el cese de Bartol de la cartera. Lema, antes, ocupó su banca de Diputados y fue presidente de la Cámara de Representantes.

Otros recambios confirmados se producirán en otras carteras: Turismo y en Trabajo y Seguridad Social. Tabaré Viera (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente), se postulan a la presidencia de la República por sus respectivos partidos.

En cuanto al Partido Colorado, se estiman renuncias después del primer trimestre. Tal como informó El País dos semanas atrás, el senador Germán Coutinho, primer impulsor de la precandidatura a la Presidencia de Viera, manifestó que “la idea es que siga trabajando en la temporada y se vaya después” de Semana Santa.

Gabinete

Lacalle Pou había pedido a los integrantes del gabinete que se dedicarán a la campaña electoral que renuncien al Ejecutivo en el primer trimestre de este año para sostener un equipo de trabajo focalizado en la gestión. El mandatario apuesta a culminar la mayor cantidad de obras y procesos que están encaminados e iniciar los que quedan pendientes.

El presidente está “convencido del rumbo”, “orgulloso” de lo realizado hasta ahora y se dispone a “redondear la gestión” en el último año del período, por lo que remarcó la necesidad de poner el pie sobre el “acelerador”, informó ayer El País.

Más allá de las despedidas que se concretaron en el Consejo de Ministros de esta semana, también hubo debut de varios secretarios de Estado en la mesa chica: Nicolás Martinelli, como ministro del Interior tras la renuncia de Luis Alberto Heber; y Elisa Facio, luego de que Omar Paganini fuera designado canciller tras la renuncia de Francisco Bustillo.

También fue el primer consejo de Mariana Cabrera como prosecretaria de Presidencia, y de Rodrigo Ferrés como secretario presidencial, tras la renuncia de Delgado.