Director de Antel por el FA denuncia "errores  muy burdos" en auditoría sobre Antel Arena

El director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expuso este jueves una serie de "errores muy burdos" que afirma haber encontrado en la auditoría que realizó la consultora Ecovis sobre el Antel Arena. La empresa fue contratada por el gobierno actual.

Larrosa dijo que les llamó la atención la diferencia entre la auditoría de Ecovis y los datos que el Tribunal de Cuentas recabó en 2019. Ante esa situación, se pidieron los "datos base" para el estudio que realizó la empresa, señaló, y aseguró que allí encontró 12 errores, de los cuales mencionó "los cuatro más gruesos".



Por un lado, indicó que se incluyeron los valores con IVA, algo que no se debe hacer en una comparativa y que, además, "no es un costo para Antel". En segundo lugar, señaló que los costos no se actualizaron por inflación, "lo que hace que el número sea mayor".



Además, señaló que "no se tienen en cuenta los beneficios que tiene Antel por haber hecho la inversión en varios años, lo que en una comparativa disminuye" los costos de la empresa.

Y en cuarto lugar, aseguró que se compararon gastos más inversiones por un lado, con inversiones únicamente por el otro.



"Hay otra omisión grave que es que cuando se nombra el Plan de Negocios original se nombra un solo escenario, pero tenía tres escenarios. Uno que decía que se gastarían US$ 57, otro US$ 64 millones y otro, US$ 71 millones. Cuando se hacen las cuentas bien da que se gastaron 65 millones de dólares desde el 2014 en inversiones. O sea que estamos dentro de los escenarios", aseguró.



Larrosa informó que harán llegar a las autoridades estos puntos que consideró errores y estimó que un perito que conozca sobre economía va a poder dar fe de lo que se marca.



Consultado sobre si considera que hubo intencionalidad en los errores, dijo que no lo tiene claro, pero sostuvo que "son errores muy burdos".

En setiembre, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había calificado la auditoría de Ecovis como una “pseudoauditoría” elaborada por el estudio de un “militante herrerista”.