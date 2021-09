Cosse: informe de la Jutep es el reporte de una “pseudo auditoría” del “estudio de un militante herrerista”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el informe sobre el Antel Arena que realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y que se dio a conocer ayer por Antel se basa en una “pseudoauditoría” elaborada por el estudio de un “militante herrerista”.

“Diría que este informe, básicamente, es el reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudoauditoría para Antel, y que no agrega en la información que está en esa pseudoauditoría ningún elemento nuevo”, dijo Cosse en rueda de prensa.



“Para mí es una no noticia”, dijo y agregó que “detrás de esto” parecería ser “que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas”.

Cosse dijo además que “detrás de esta clase de informe” y de “la campaña que se está armando”, hay una “intención de matrizar en la gente, que Antel no tiene que tener un Arena. Y en realidad, eso denota una concepción de las telecomunicaciones en el siglo XXI errónea”, y también “una concepción del rol del Estado detrás de esto, de que cada vez haya menos Estado”.



“Están destrozando Antel”, sostuvo la intendenta. Además agregó que de lo que nadie habla, y es de “lo que hay que hablar” es de la estrategia que el ente llevó a cabo desde el 2010 al 2019, que permitió la “instalación masiva de fibra óptica al hogar, un cable submarino de 12.000 kilómetros de largo en asociación con Google, un data center, un Antel Arena, y que recaudó del 2010 al 2019 US$ 3.400 millones que volvieron al Estado”.

En esa misma línea, la intendenta dijo que “después de recibir ese Antel, de lo que nadie habla es de un informe que redactó hace muy poco el director frenteamplista Daniel Larrosa, que en varios escenarios, y si se sigue con el comportamiento actual de Antel, estima una pérdida aproximada de US$ 1.000 millones de dólares". "De eso hay que hablar”, enfatizó.



Por último, la jefa comunal acotó que de lo que tampoco “nadie está hablando” es de que “el gran logro de esta gestión, de la actual, es perder clientes”. “Al 2019, la participación de mercado de Antel era del 54%”, dijo y agregó que ahora sospecha “que la participación de mercado de Antel debe estar bastante por debajo del 50%”.



“Me parece que hay una campaña que no nos puede confundir y quiero decir, con todas las letras, que yo no me voy a confundir con esta campaña”, afirmó. “Quiero expresar mi total confianza en todas las personas y los trabajadores de Antel” que “trabajaron para la concreción del Antel Arena”, concluyó.

Para su informe, la Jutep analizó las conclusiones de la auditoría que el actual directorio de Antel encargó a la firma Ecovis meses atrás.