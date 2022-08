Diputados no derogará la ley de medios en la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de varias y largas jornadas de negociación, los diputados de la coalición de gobierno no lograron acordar en todo el articulado.

Por lo tanto, se reunirán hoy de mañana para continuar con las negociaciones, con el reloj al límite ya que a partir de las 14 horas la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados comenzará a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. De hecho, la semana anterior los legisladores oficialistas manejaban como una posibilidad comenzar a votar el articulado ayer, pero la falta de consenso echó por tierra esa opción.



Dicho esto, hay un tema polémico sobre el que hubo definición: no tratarán la derogación de la Ley de Medios en la cámara baja. Otros de los artículos que generaron diferencias dentro de la coalición están vinculados al Ministerio de Salud Pública (MSP).

MIRA TAMBIÉN Video A contrarreloj: legisladores de la coalición buscan acuerdo por Rendición de Cuentas

Es más, en la tarde de ayer concurrieron autoridades de la cartera, entre ellas el subsecretario José Luis Satdjian, para plantear posibles modificaciones a un artículo que crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) con el objetivo de que se mantenga. Algo que se estudiará.



El diputado colorado Jorge Alvear (Ciudadanos) dijo a El País que su sector apoya la mayoría de los artículos del MSP y en el único que tienen “dudas” es en “la creación de la agencia, pero no de su fin”. En ese sentido, añadió: “Habría que buscar -es en lo que se va a trabajar hoy- si hay alguna forma de hacerla ingresar dentro del Junta Nacional de Salud”.



No obstante, si no se vota en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “no se desecharía”, sino que “pasaría a Comisión de Salud Pública” de Diputados, comentó.

Por su parte, el diputado blanco Sebastián Andújar dijo en rueda de prensa tras finalizar la reunión que se logró un acuerdo “casi total” entre los legisladores de la coalición. Y remarcó que hubo aspectos vinculados a la salud que serán tratados en las comisiones especializadas.



El otro artículo vinculado al MSP que generó diferencias fue el relacionado con los servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas. El proyecto dice que los prestadores deben “garantir la igualdad de trato entre los usuarios” en la vinculado a las prestaciones obligatorias establecidas en la Ley Nº 18.211.



En ese sentido, indica que su acceso “no podrá estar sujeto a acuerdos entre las instituciones y sus usuarios por el que se les ofrezcan condiciones de accesibilidad diferentes al resto de sus afiliados, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 47 de la ley mencionada”.

Por otra parte, Andújar reconoció que no hubo acuerdo para derogar la Ley de Medios. “No prosperará el artículo y después los senadores verán si retoman la iniciativa y la llevarán adelante”, dijo.



Existen varias propuestas sobre qué hacer con la Ley de Medios, que se creó durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).



El diputado batllista Conrado Rodríguez dijo el sábado a El País que la propuesta de su sector es derogar todos los artículos que la Suprema Corte de Justicia decretó inconstitucionales. El Partido Nacional y el Partido Independiente, según relató Rodríguez, apuntan a la derogación total. Y además hay sobre la mesa otro camino redactado por Cabildo Abierto y uno diferente por el diputado colorado Martín Melazzi del sector Ciudadanos.



También resta definir cómo compensar el ingreso que perderá la Universidad de la República (Udelar) con la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, previsto en el articulado que envió el Poder Ejecutivo. Andújar, consultado sobre si tendrá alguna reasignación respondió: “Estoy convencido de que sí”. Y agregó que “seguramente lo que va a suceder es que una etapa se va a financiar en Diputados y la otra en el Senado”.

Asimismo, señaló que la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad “está marcada en etapas” por lo que “Diputados se hace cargo sobre la primera y después el Senado -ojalá lo entienda de la misma forma que nosotros desde el punto de vista conceptual- se haga cargo de las otras etapas”.



En tanto Rodríguez también se refirió a la situación de la Udelar al afirmar El País que aún no tomaron una definición sobre las reasignaciones. No obstante, subrayó que sí llegaron a un acuerdo en “otras reasignaciones”.



Por ejemplo, “para financiar el aumento a los funcionarios policiales y a los militares, y para aumentar el presupuesto” a la ciencia, tecnología e innovación. También están en la misma página para contemplar reasignaciones que involucran a otros estamentos del Estado.

Relacionamiento

Hay versiones cruzadas sobre el clima que se vivió en la reunión de ayer. Por un lado, Alvear dijo que fue un encuentro tranquilo. En ese sentido, añadió: “Lo más importante es que la coalición trabaje como tal, y creo que ya está madura para estos debates y llegar al plenario consensuados. A veces estamos de acuerdo y a veces no pero acá prima el país, que es lo más importante”.



El diputado Andújar tiene una postura similar: “El acuerdo de la coalición significa lo que estamos a favor y lo que estamos en contra. El diálogo y el debate se basan en eso. Si dentro de la coalición en la comisión se entiende que las mayorías no están de acuerdo con alguna iniciativa, se aceptará y no se votará. Si le pregunta es: “¿Van a votar divididos?”, no creo”.



Sin embargo, según supo El País, el ambiente en la reunión atravesó momentos de tensión. Es más, ayer un legislador de Cabildo Abierto contó a El País que no acompañó al ministro de Defensa, Javier García, durante el anuncio de los incrementos salariales para las Fuerzas Armadas el lunes de noche porque están “muy lejos” de llegar a un acuerdo en el marco del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. “Para nada estamos conformes”, sentenció el legislador cabildante.

Iniciativas que se busca contemplar



Para la Udelar

Sebastián Andújar

Diputado nacionalista

El legislador blanco adelantó sobre los montos que planean destinar a la Udelar. Por un lado, se prevé una reasignación para tres programas del Hospital de Clínicas, entre los que destacó uno de operaciones de próstata a través de un robot que solo “se hace en el ámbito privado”.



Menores con TEA

Álvaro Viviano

Diputado nacionalista

“Hay un planteo que hicimos vinculado a fortalecer una estrategia de inclusión educativa en el ámbito de la ANEP con un soporte del Mides para niños, niñas y adolescentes con dificultades severas, pero en particular del grupo del trastorno del espectro autista”.

Agencia del MSP

Jorge Alvear

Diputado colorado

“Ciudadanos apoya la mayoría de los artículos del MSP. En el único que tenemos duda es en la creación de la agencia, pero no su fin. Capaz que habría que buscar, es lo que se va a trabajar mañana, si hay alguna forma de hacerla ingresar dentro de la Junta Nacional de Salud”.

Modificaciones al proyecto



Acuerdan cambios en licencias

La coalición acordó cambios en el artículo vinculado al régimen de licencias por enfermedad en los funcionarios públicos. El diputado blanco Javier Radiccioni explicó a El País que durante los primeros tres días de certificación no recibirán remuneración y que, a partir del cuarto día, percibirán el 75% del salario.



No obstante, tendrán nueve días al año para suplir esos primeros tres días. Cuando ese cupo se termine, indicó el legislador, “van a cobrar cero”. A su vez, aclaró que hay excepciones a la regla como contraer covid-19, realizarse diálisis o tratamientos oncológicos, y padecer “enfermedades crónicas que afecten la posibilidad de trabajar”.



Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que no recibieron ninguna comunicación oficial sobre el cambio. Están a la espera de la información para fijar posición sobre los cambios.



Radiccioni dijo que hoy darán aviso al Frente Amplio. Y aseguró que la Oficina Nacional de Servicio Civil está de acuerdo.

Aseguran partida para la ciencia



El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Álvaro Rodríguez Hunter, declaró tras la reunión que “más del 90%” del articulado ya cuenta con el acuerdo de los legisladores oficialistas.



“Creo que vamos a pasar una votación sin sobresaltos”, aseguró. Aunque reconoció: “Sí teniendo en cuenta algunos temas que vamos a estar ajustando hasta último momento pero, claramente, pudimos avanzar de buena manera en muchos artículos que veníamos con cierta dificultad.



“Las negociaciones de la coalición se dieron de la manera que tenían que ser. Quedamos en una Rendición que ya era muy buena de cuando venía del Ejecutivo y ahora será aún mejor”, sostuvo el nacionalista, quien aseguró que habrá recursos para la investigación.



“La ciencia es algo que estaba sobre la mesa y van a estar destinados los recursos para los diferentes programas que son de interés para la coalición”, afirmó.