Colorados pretenden que reforma se concrete “antes de fin de año”, afirmó Sanguinetti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya pasaron casi 15 días desde que el presidente Luis Lacalle Pou reunió a los líderes de la coalición de gobierno en la residencia de Suárez y Reyes para presentarles el anteproyecto de una de las reformas más importantes de su gestión: la de todo el sistema jubilatorio.

En aquella reunión no se estableció una fecha límite precisa para que los socios del oficialismo estudiaran y presentaran aportes, sugerencias o cambios a la iniciativa, pero sí se acordó que el 31 de agosto podía ser una buena referencia. Fue el primer mandatario, de hecho, quien mencionó esa fecha el último viernes de julio, luego de reunirse con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien también le entregó directamente el texto de la iniciativa, en busca del más amplio consenso posible.



En los partidos de la coalición tienen claro ese horizonte, y en varios casos ya se ha trazado un cronograma para tomar finalmente una postura.

MIRA TAMBIÉN Sectores del FA envían carta a Lacalle Pou por seguridad social y le recuerdan leyes que no apoyó

En el Partido Colorado, por ejemplo, se definió en el Comité Ejecutivo Central de este lunes que el asunto será dirimido en la próxima sesión de la Convención Nacional, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de agosto, instancia en la que se tratarán las conclusiones de sus propios expertos, que hoy están en pleno proceso de análisis.



Sin embargo, puede decirse que ya hay algunas pistas de la postura colorada. Para empezar, su secretario general, Julio María Sanguinetti, indicó a El País que no hay dudas de que su partido está alineado con la reforma, aunque eso no quita que no se propongan “algunas correcciones”, como harán todos.



Pero además -y especialmente- lo que hoy le preocupa al expresidente es que la reforma se concrete antes de fin de año. “Porque el otro día vi que (Rodolfo) Saldain dijo que estimaba que esto se resolvería a principios de 2023, y no nos parece. Porque nosotros tenemos la idea de que esto se termine antes de fin de año”, señaló el colorado, en referencia a declaraciones que hizo el redactor de la iniciativa al diario El Observador el sábado pasado, en donde dijo que “la discusión parlamentaria no debería pasar de los primeros meses del año que viene”.

En el Partido Nacional, en tanto, se resolvió coordinar una reunión entre Saldain y toda la agrupación parlamentaria nacionalista para el 19 o 20 de agosto, luego de que la Cámara de Diputados termine de discutir el proyecto de Rendición de Cuentas. A esa instancia también está previsto que asistan los legisladores de la coalición de gobierno, para ya comenzar a intercambiar aportes.



En principio, según dijeron a El País fuentes políticas, entre los blancos prima una “opinión favorable” al contenido del anteproyecto, pese a que, por supuesto, algunos legisladores entienden que igualmente serán necesarios algunos ajustes



En ese sentido, el senador Jorge Gandini -que mantiene su incertidumbre acerca de la conveniencia política de aprobar una reforma de este calibre si no es con los votos de la oposición- dijo a El País que “es probable” que haya más rubros de actividad “que deban ser excluidos” de la reforma, y que se sumarían a los trabajadores rurales y de la construcción, áreas que ya son contempladas en el texto.

Ese, por otra parte, es otro de los puntos a los que ya hizo referencia el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en una conferencia que hizo la semana pasada. En este partido, asimismo, también está dispuesta una sesión de la mesa política en los próximos días para determinar su postura oficial, en función de las conclusiones de su grupo de técnicos -algo que también está previsto que ocurra en el Partido Independiente.



Finalmente, en el Partido de la Gente -cuya banca en Diputados es ocupada por Daniel Peña- ya hay “algunos reparos” y posibles propuestas.



Una de ellas, todavía en proceso de análisis, consiste en correr de 1967 a 1974 el año de nacimiento de la primera generación que será afectada por el aumento de la edad de retiro. Porque de acuerdo al texto original, la suba del tope de 60 a 65 años es escalonado, a razón de uno por año, entre los nacidos en 1967 y 1971. Es parte del componente gradual de la reforma que destacan en el oficialismo, pero que para Peña puede todavía matizarse un poco más



“Partimos de la base de que no se puede cambiar las reglas de juego a trabajadores que empezaron su carrera a los 18 años y cumplieron 30 de trabajo”, dijo Peña a El País. Y reafirmó: “Entendemos que hoy es muy grande la cantidad de gente” trabajadora que está comprendida entre las generaciones de transición.