Debate encendido por la Rendición de Cuentas provocó tensión en la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los diputados de la coalición de gobierno atraviesan horas claves en la discusión por el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió el pasado 30 de junio al Parlamento, porque hay una serie de artículos en los que el oficialismo todavía no logra consenso.

El desacuerdo entre los socios de la coalición -en cerca del 30% del articulado de la iniciativa- llevó a que ayer se generara un momento de tensión entre los representantes que integran la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja, en una reunión coordinada a los efectos de, justamente, superar las diferencias internas.



En esa instancia, alrededor del mediodía, el representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dejó en claro que el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos tiene más de un reclamo, porque hay varias aspiraciones que hasta el momento no están siendo tenidas en cuenta en el proyecto de ley. Por ejemplo, un aumento mayor para los salarios más sumergidos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, o los cambios propuestos por este partido para el sistema de ascensos del Ministerio del Interior.



Fue luego de recordar estas diferencias que se produjo un “trancazo” entre algunos de los diputados, según señalaron a El País participantes del encuentro. “Se calentó la reunión”, graficó uno de los diputados.

¿Qué pasó en concreto? Perrone, según supo El País, fue determinante en especial con dos disposiciones que hasta el momento habían pasado desapercibidas.



El diputado expuso que su partido no estaba dispuesto a apoyar los artículos 346 y 440. Estos proponen que los presidentes del Banco de Previsión Social (BPS) y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) tengan voto doble en caso de empate en ambos directorios. Y esto, para la visión de los liderados por Manini, en la práctica significa que los directores del resto de los partidos pierdan representación e incidencia en las decisiones que se resuelva adoptar en los organismos.



Al hacer este planteo, el intercambio subió de tono al punto que el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, se levantó y se retiró de la reunión, con el argumento de que “así no se puede trabajar”.



El encuentro quedó en ese momento suspendido, en un improvisado “cuarto intermedio”, y continuó a la tarde, cuando los legisladores de esta comisión debieron recibir a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.



“Fue un episodio menor, producto del cansancio acumulado de muchos días con jornadas muy extensas, en las que cada uno defiende su visión política”, se excusó uno de los representantes.

Tramo final

Más allá de este episodio puntual, el tiempo comienza a presionar para que se encuentre algún tipo de solución a ese 30% del articulado que aún no logró acordarse entre la coalición de gobierno. Porque está previsto que entre martes y miércoles se vote en comisión y aún restan varios temas polémicos por consensuar.



Uno de los artículos que más polémica generó fue el que propone la derogación de toda la Ley de Medios, que se creó durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Días atrás Rodríguez dijo que la situación sobre el tema se mantiene incambiada. “Hay distintas posturas de cómo abordar el artículo 56. Ahí hay una propuesta de redacción de Cabildo Abierto; hay otra propuesta de redacción de Martín Melazzi de Ciudadanos; y la propuesta nuestra de Batllistas de derogar todos los artículos que se decretaron inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido el 56. Por su parte, el Partido Nacional y el Partido Independiente mantienen la postura de la derogación total”, sostuvo.



El miércoles de noche Manini reiteró en conferencia de prensa que no respalda su derogación completa. En ese sentido, afirmó que es una “ley muy importante que amerita un tratamiento específico, como se viene tratando desde hace casi dos años”. No obstante, planteó incluir en la Rendición la habilitación a todos los cableoperadores para que puedan vender servicio de internet.

En junio, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a ofrecer el servicio que, hasta ahora, solo tenía Antel. La resolución llegó después de que varias firmas presentaran recursos ante la SCJ para que se declarara inconstitucional el ar- tículo 56 de la Ley de Medios que lo impedía.



También resta resolver cómo se reasignarán fondos para financiar los aumentos a los funcionarios policiales, la suba salarial diferencial a la que se comprometieron para el Ministerio de Defensa, los recursos para la Universidad de la República por la derogación del adicional del Fondo de solidaridad y otras asignaciones.



En este sentido, está planteada la intención de contemplar recursos para investigación, ciencia e innovación, pero hasta el momento los legisladores no han determinado de dónde serán reasignados.



Otro de los puntos donde la coalición de gobierno no se puso de acuerdo está relacionado a un artículo vinculado al Ministerio de Salud Pública.



De acuerdo a lo que propuso el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas, uno de sus artículos plantea modificaciones en relación a los servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas.



El proyecto dice que los prestadores deben “garantir la igualdad de trato entre los usuarios” en lo vinculado a las prestaciones obligatorias establecidas en la Ley Nº 18.211.

En ese sentido, en el articulado se indica que su acceso “no podrá estar sujeto a acuerdos entre las instituciones y sus usuarios por el que se les ofrezcan condiciones de accesibilidad diferentes al resto de sus afiliados, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 47 de la ley mencionada”.



Este artículo genera diferencias por su complejidad y en este momento la posición mayoritaria apunta a que su discusión quede postergada y se lo quite del texto de la iniciativa presupuestal. La intención es que sea tratado de forma independiente en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes una vez la Rendición de Cuentas esté aprobada.



En el encuentro de ayer, según relataron presentes en la reunión, se transmitió al Ministerio de Economía cuáles son los rubros en los que se pretende generar reasignaciones para reforzar determinadas políticas públicas. Y en algunos casos se propusieron algunas alternativas de dónde podrían surgir los recursos.



Sin embargo, de acuerdo a los informantes, el planteo que se realizó al coordinador de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, se hizo a modo de sugerencia y no como una definición acordada.



Esta tarde, a partir de las 15 horas, los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja continuará buscando avanzar e intentando acercar las posturas de los integrantes de la coalición gobernante.