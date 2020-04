Diputados aprobó proyecto de ley para postergar elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aplaza elecciones departamentales de mayo por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno a causa del coronavirus.

A diferencia de lo que ocurrió ayer en el Senado, el proyecto no fue votado por unanimidad. Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, fue el único que no votó el proyecto de ley.

"Reconozco la existencia de la emergencia sanitaria y la necesidad de postergar las elecciones. No voto este proyecto porque debió haber venido de una exposición de motivos que no tengo. Estamos aprobando leyes exprés y ayer lo trató el Senado, ayer propuse que la solución debe ser por ley y no por acto administrativo. Se viola la Constitución por un acto administrativo", dijo.

La convocatoria para las elecciones departamentales "no se podrá realizar más allá del domingo 4 de octubre", según señala el texto del proyecto al que accedió El País.