Senadores aprobaron por unanimidad posponer las elecciones departamentales

En tarde de este miércoles, el Senado aprobó prorrogar "por única vez" las elecciones departamentales que estaban previstas para el domingo 10 de mayo, ante el avance del coronavirus y mientras rige la emergencia sanitaria en Uruguay, indicó el senador Gustavo Penadés en el pleno de la Cámara Alta.

El proyecto obtuvo el voto de los 31 legisladores.

Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera, en representación de la oposición, dijo que trabajaron con "seriedad y responsabilidad" para llegar a este acuerdo. Además, subrayó que la redacción del proyecto de ley es "constitucional", y que fue "consultada" con la Corte Electoral, que dijo que "está de acuerdo".

Según supo El País, la iniciativa —que consta de cuatro artículos— ahora deberá ser votada mañana en Diputados. Para aprobarla se requieren mayorías especiales de dos tercios de cada Cámara, al amparo del artículo 322 de la Constitución.

La convocatoria para las elecciones departamentales “no se podrá realizar más allá del domingo 4 de octubre”, según había señalado el texto del proyecto al que accedió El País, y según lo que comentó hoy el senador Penadés.

El proyecto de ley no debe ser sometido a consulta popular porque no modifica la Constitución. La iniciativa no constituye una ley interpretativa, tal como proponían algunos expertos juristas, explicaron las fuentes consultadas por El País.