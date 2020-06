Diputadas de Cabildo critican al "feminismo de género" y dicen que mayoría de los hombres "aman a las mujeres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Representantes se reunió en la tarde de este lunes en sesión extraordinaria para tratar la "emergencia nacional" respecto a la "violencia basada en género". Varias diputadas lucieron este lunes carteles en la Cámara Baja con la leyenda: “Mujer sin identificar”. Esta instancia llegó además luego de que la semana pasada, previo a su cruce con el presidente de Diputados, Martín Lema, la legisladora del Frente Amplio Verónica Mato planteara que la voz de las diputadas mujeres no era escuchada en ese recinto.

Durante la Sesión Extraordinaria, la diputada @CeciliaBottino realizó una exposición para referirse al tema "Violencia basada en género y generaciones: Emergencia Nacional". Finalizada la oratoria, la Cámara realizó un minuto de silencio por las mujeres víctimas de femicidio. pic.twitter.com/yFEY8T2CaU — DiputadosUY (@DiputadosUY) June 8, 2020

Los diputados realizaron un minuto de silencio por las víctimas de femicidio. Este lunes se registró un nuevo asesinato de una mujer a manos de su pareja, en Rivera. Es el segundo femicidio en lo que va de junio.

La bancada femenina de Cabildo Abierto en Diputados aprovechó la sesión extraordinaria de este lunes para criticar lo que algunas de ellas llamaron “feminismo de género”, apelar a la “recuperación” de valores y también para –aunque sin mencionarla- desmarcarse de las palabras de Mato.

Sabina Calvo, diputada de Cabildo Abierto, dijo que “es un error considerar que las mujeres estamos subordinadas a los hombres”. “La mayoría de los varones no son maltratadores, ni homicidas, por el contrario, aman a las mujeres y cumplen con sus deberes como integrantes de la sociedad”.

Las mujeres, agregó la legisladora, “no debemos ver a los varones como un competidor que avasalla nuestros derechos” sino como un “compañero que nos ayuda a llevar adelante la vida”.

Por su parte, la representante Silvana Pérez (también de Cabildo Abierto) dijo: "Necesitamos un cambio en nuestra sociedad, recuperar valores que se han perdido como la tolerancia y el respeto hacia los demás, más allá de las diferencias que puedan existir".



"Mi experiencia personal como única mujer coordinadora de bancada en este período.. Destaco el buen trato igualitario de respeto y de diálogo que existe en esta cámara, tanto por parte de nuestro presidente (en referencia a Lema) como de todos los coordinadores de los demás partidos políticos", añadió.



En tanto, Inés Monzillo, también representante de Cabildo Abierto, planteó a su turno que era “difícil” para ella “hablar de feminismo” dado que no se ve “identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas”. “El feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad”, dijo.

Monzillo agregó: “La llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18, gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes, haciendo jingles pegadizos”.

La representante aseguró que está “demostrado” que “muchas veces” las víctimas de violencia de género “retiran” las denuncias y “otras veces” se hace un “uso abusivo de las mismas, haciendo que las autoridades no puedan responder en tiempo y forma”.

“No incluyas a todas las mujeres en tu guerra personal, no necesitás un motín de mujeres para hacerte respetar. No luches por un feminismo de género que lo que busca es que te liberes de la opresión del hombre para ser dominada por una ideología que te obliga a pensar de una forma”, sostuvo.

Llamó además a no generar “circos mediáticos que lo único que han logrado es el aumento de los casos de violencia hacia la mujer”.

En tanto, la diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera comenzó su intervención diciendo: "Mientras las redes se llenaron de opiniones encontradas, desde el Parlamento solo nos hemos enfocado en un tipo de violencia que es contra las mujeres y el preocupante número de femicidios, pero yo quiero exponer mi tristeza y mi preocupación pensando en la violencia que sufren los niños y los adolescentes que deriva luego en la violencia contra las mujeres y contra la sociedad toda", dijo.



En esa línea, aseguró que "muchos niños en este momento crecen sin referentes de valores, sin sus necesidades básicas atendidas, sin padre, religión, no hay modelos sanos para orientarlos, no hay Estado comprometido con la necesidad urgente de protegerlos y lo que pueden encontrar en la esquina es alguien que los use para la delincuencia, la prostitución, la servidumbre, y de que los conviertan en repetidores de violencia", agregó.



Consideró también que hay "muchos chicos que crecen en el seno de una casa llena de violencia donde las formas de enseñanzas se basan en golpes, gritos e insultos".



"¿Quién se hace cargo de proteger a estos niños, que en los papeles tienen muchos derechos pero cada protocolo y tanta burocracia los exponen aún más a esta situación de peligro y vulnerabilidad?", enfatizó Capillera.

La cuenta de Twitter de Cabildo Abierto compartió un video con parte de las intervenciones de las diputadas, y desde allí se expresó: "Solo las Diputadas de Cabildo Abierto, no se afiliaron al relato importado feminista de 'odio al varón'. Marcaron un perfil bien diferente. Igualdad de derechos y oportunidades, como lo dice la Constitución".

Solo las Diputadas de Cabildo Abierto, no se afiliaron al relato importado feminista de “odio al varón”. Marcaron un perfil bien diferente. Igualdad de derechos y oportunidades, como lo dice la Constitución https://t.co/vrPuL3aY5n — Cabildo Abierto - Mov.Social Artiguista (@MSArtiguista) June 9, 2020

Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, también subrayó lo dicho por las diputadas este lunes y dijo que "no siguieron el trillo fácil de la izquierda 'sorista'".