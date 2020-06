En "ningún momento" utilizó "expresiones hirientes", dicen diputados del FA sobre Mato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de Diputados del Frente Amplio emitió este lunes un comunicado donde consideran que las representantes Verónica Mato y Susana Pereyra fueron "injustamente limitadas en el uso de la palabra" el pasado 2 de junio por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema.

El documento comienza reclamando a Lema que su interpretación del reglamento de la Cámara de Representantes "debe ser justa, ecuánime y diligente".

Sostienen además que la actitud de Lema "fue inadecuada, y concretamente con lo sucedido hacia la diputada Mato, no fue sensible al planteo que se estaba haciendo".

Para la bancada de Diputados opositora "es menester aclarar que la diputada fue cortada en el uso de la palabra sin que hubiese utilizado en ningún momento expresiones hirientes, sino que por el contrario se encontraba denunciando una situación grave del país en su calidad de representante nacional".

Declaración de la bancada de diputados y diputadas del FA, sobre las interrupciones del presidente de la Cámara, Martin Lema, en el uso de la palabra de las compañeras @Veronica_Mato y @SPereyra609 pic.twitter.com/IjKUPSjmXH — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) June 8, 2020

Llaman a que estas situaciones "no deben repetirse en el Parlamento Nacional" y que el Frente Amplio "no aceptará que estos hechos se reiteren y bregará por el fortalecimietno de la democracia y por el trato igualitario".

"En momentos en que hay un incremento de la violencia de género y generación, en que se está desbaratando una organización dedicada a diferentes formas de explotación sexual, quienes representamos a la ciudadanía debemos extremar la atención para no caer en conductas que legitimen este flagelo", manifiesta la bancada opositora.

También plantean que "pocos días después en la Cámara de Senadores un señor senador menospreció la actuación de la Vicepresidenta en un gesto violento y patriarcal", sin precisar el caso denunciado.

"Comprometemos nuestro esfuerzo para contribuir a un debate político del mayor nivel y exhortamos al conjunto de representantes nacionales a hacer lo propio", remató el comunicado.

El martes pasado, en la media hora previa a la votación de la interpelación a cuatro ministros promovida por Cabildo Abierto por la instalación de UPM 2, la diputada Mato afirmó: "En esta cámara, queridos compañeros varones, en este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito, muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra. Es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo...".

Mato fue interrumpida por Lema, quien señaló: "Señora diputada, discúlpeme. Yo le voy a pedir que cuide las formas como se dirige en este recinto porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento".

Por su parte, Pereyra recalcó el martes pasado en el Plenario: "La oposición está siendo avasallada porque en la historia reciente en este Parlamento nunca se votó una interpelación de la tarde para la tarde", subrayó en referencia a que el Partido Nacional quería que dicha interpelación fuera realizada el mismo día en que se presentó la moción.

En esa línea, Pereyra agregó: "Es una falta de respeto a la oposición porque nosotros tenemos el derecho y la obligación de informarnos, preparar porque para nosotros una interpelación no es poca cosa, y no se fajen acá planteando historias. Una vergüenza es lo que está haciendo el partido de gobierno acá".

En ese instante, Lema interrumpió a Pereyra y señaló que no podía hacer alusiones al gobierno, tras lo cual, la diputada continuó hablando, se le apagó el micrófono y Lema señaló: "Usted no puede hacer lo que quiere. Usted tiene que cumplir el reglamento".