"Diálogo hubo de sobra", respondió Mieres a Abdala; pide apoyo del FA a la reforma de la seguridad social

"Diálogo hubo de sobra" en la comisión de expertos que analizó la reforma de la seguridad social, respondió este lunes el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al pedido de diálogo que hizo el presidente de la central sindical Marcelo Abdala, quien llamó al gobierno a no presentar la redacción que se alcanzó en noviembre pasado, la cual no contó con en el apoyo de la oposición.

"Cuando se reclama un diálogo social, comparados con aquellos diálogos sociales que se hicieron en los tiempos anteriores fue mucho más intenso y mucho más abarcativo", destacó esta mañana el secretario de Estado en diálogo con Informativo Carve (850 AM).

"Se llegó a un documento de recomendaciones que se está transformando en un anteproyecto de ley. Digo anteproyecto porque mientras no va al Parlamento sigue siendo anteproyecto. Cuando esté pronto el anteproyecto va a haber que dialogar nuevamente ahora con los partidos, en particular primero en la coalición", señaló Mieres, quien de todos modos llamó a "volver a insistir" con el Frente Amplio para intentar llegar un "consenso lo más amplio" posible.



"Me llama mucho la atención, y me preocupa, que un partido que representa un porcentaje importante de la población (...), y que pensaba y decían sus principales dirigentes que había que llevar adelante una reforma de la seguridad social, no solo no haya votado unas recomendaciones sino que no haya presentado una alternativa", remarcó.



Consultado sobre qué debería hacer la coalición si el Frente Amplio no apoyaría el proyecto oficialista de reforma, retrucó: "Tener esa convicción tan clara implica un señalamiento muy duro al Frente, que es que están actuando con cálculo y oportunismo político, y no con preocupación y responsabilidad por el futuro del país".



Incluso apuntó contra dirigentes opositores al señalar que "hay que hacer" una reforma. "Eso lo dijo (Danilo) Astori en 2017, que uno le debería preguntar: ¿por qué no empezó? En 2017 cuando era ministro de Economía nos dijo 'esta reforma es ineludible, necesaria, y va a ser el gran tema del próximo gobierno', y estaba en la mitad de otro", criticó.



Mieres también señaló que en esta línea se expresaron el expresidente Jose Mujica y "el Frente dijo en 2019 que había que hacer una reforma".



Apostando al respaldo opositor, reiteró: "Espero que haya una actitud de responsabilidad, porque además se supone que pretenden pelear la elección en la próxima entonces este tema hay que resolverlo".



El ministro de Trabajo también remarcó que "la reforma tiene que ser integral, del conjunto del sistema", lo que "incluye al servicio de retiro militar", esto en referencia a la crítica de Abdala sobre este punto. Afirmó ayer que no se proponía reformar “otras cajas, como la militar”.