El desgaste de Miguel Vaczy, el presidente de AFE removido

El Poder Ejecutivo resolvió la remoción del presidente de AFE Miguel Vaczy, que tuvo una gestión marcada por la tirantez con el vicepresidente colorado del ente Gustavo Osta, y una acumulación de controversias en distintos ámbitos de la administración.

José Pedro Pollak, un abogado especializado en transporte y de plena confianza del presidente Luis Lacalle Pou, será el encargado de asumir en la empresa en un momento de cambios en la lógica ferroviaria con la instalación del Ferrocarril Central, aunque la gestión de su operativa quedará por fuera de AFE.



En el oficialismo destacan el vínculo del nuevo jerarca con Lacalle Pou y su conocimiento del Estado por su labor tanto como director de la Administración Nacional de Puertos, entre 2010 y 2013, como en diferentes áreas del Ministerio de Transporte.

Lacalle Pou dijo ayer en conferencia de prensa que si bien fueron públicas “algunas” diferencias entre Osta y Vaczy, “esa no es la razón de la salida”. “Es un cambio de persona. (Osta) nos va a ayudar como asesor en algunos temas en el Ministerio de Transporte. Ponemos (en AFE) a una persona que es de mi confianza desde hace muchos años. Es un cambio táctico. No obedece a un cambio de estrategia”, dijo.



La Unión Ferroviaria emitió un comunicado donde advirtió que el sindicato está “en alerta”. “La baja política y la disputa por cargos a la interna de la coalición dejó al actual presidente colgado del pincel”, sostuvo sobre la remoción.



La salida de Osta también está sobre la mesa. Y el colorado se perfila para ser el representante de su partido en el Tribunal de Cuentas.

La relación entre los jerarcas fue tirante desde el inicio. En marzo de este año El País informó que Osta acusó a Vaczy de “abuso de funciones” y dijo que el relacionamiento era “complejo y malo”.



Vaczy, un técnico designado por los blancos, también había perdido crédito en la interna de AFE. Osta reclamaba desde el año pasado investigar presuntas irregularidades en el área de jurídica, encabezada por Eduardo Pittamiglio, que era respaldado por Vaczy. El centro de la denuncia que tuvo un fallo adverso de la Junta de Transparencia y Ética Pública fue que la escribana de esa división, Gabriela García, le facturó servicios profesionales a Servicios Logísticos Ferroviarios (Self, integrada por AFE en un 51%). Según la denuncia, realizaba el trabajo en horario laboral del ente, como informó el semanario Búsqueda. El fallo adverso de la Jutep advirtió sobre una posible violación del código de la función pública por parte de la escribana, que ingresó al ente en la secretaría del expresidente frenteamplista Jorge Setelich y que luego fue presupuestada. El organismo también señaló a Pittamiglio y al anterior directorio por falta de control.

Pasados los meses, ante el fallo de la Jutep y la insistencia de Osta, Vaczy recurrió a abogados del Ministerio de Transporte, quienes recomendaron la separación del cargo de Pittamiglio y de García. Eso, según las fuentes, debilitó el vínculo del presidente con los gerentes. El argumento de la contraparte es que el anterior directorio había habilitado a García y por tanto no era una falta de los funcionarios, sino en todo caso de la cúpula.



El presidente de AFE también había transmitido dudas en la interna del ente por el levantamiento de las vías ferroviarias del puente de Mercedes, algo promovido por Transporte. La decisión de no renovarle el contrato a un abogado de Self que había denunciado a Vaczy por acoso laboral fue otro de los temas que acumuló en los últimos meses. Al funcionario lo debieron indemnizar mediante un acuerdo extrajudicial, dijeron las fuentes. Vaczy no respondió a las llamadas de El País.