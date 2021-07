"No se puede desconfiar del Ministerio del Interior", respondió Heber a Radío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió este viernes al rechazo que expresó más temprano el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, sobre el artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que habilita al Ministerio del Interior a acceder a la dirección y ubicación de los autocultivadores y clubes cannábicos.

En rueda de prensa en Maldonado, Heber destacó: "Ya tenemos experiencia. No se puede desconfiar del Ministerio del Interior que es el que garantiza la reserva".

"Vamos a hablar con Daniel (Radío), no hay problema. Vamos a tener una charla con él. Ya la tuvimos con él, tiene dos o tres ideas buenas pero no hay que poner nombres y adjetivos que generan un problema grande donde no lo hay", señaló el secretario de Estado.

El texto indica que se podrán realizar inspecciones y controles regulares y que "solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible".



Heber respaldó el artículo bajo el entendido de que su cartera cuenta con múltiples registros que "no son públicos". "Necesitamos (el registro) para preservar datos donde se plantan, nada más. Cuando se habla de sensible, me parece que son sensibles esos datos para la prensa, la gente que quiere preservar su identidad y no quiere que esté ningún registro".

"El Ministerio del Interior da garantías en eso, de que se va a preservar esa identidad porque tenemos una cantidad de registros que no son públicos y que llevamos con la reserva del caso, que nos obliga la ley", agregó.